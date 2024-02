Obajtek z ukochaną kupił apartament wart 2,2 mln zł za... 1,3 mln. Czym zajmuje się Paulina Sala?

Daniel Obajtek był kolejny "do odstrzału" przez nową władzę, która 15 października rękami Polaków została wybrana. Stwierdził jednak, że zamiast czekać, aż go zdymisjonują, sam oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej Orlenu, która w czwartek 1 lutego zdecydowała o jego dymisji. Zapowiedział to 1 lutego w porannym programie Radia Zet. Zaledwie kilka godzin później wystosowano oficjalny komunikat, w którym poinformowano, iż zapadła decyzja o odwołaniu Obajtka z Zarządu "z upływem dnia 5 lutego 2024".

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Kuczyński: Premier nie powinien wskazywać prezesów, powinni być wybierani w konkursach

Kim jest partnerka Daniela Obajtka? Zrobiła zawrotną karierę w spółkach kontrolowanych przez państwo

Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od 2018 roku. Od niemalże samego początku media interesowały się jego życiem prywatnym, jednakże ten nie był zbyt chętny do zwierzeń. Wiadomo było jedynie, że ma na koncie zakończone już małżeństwo, którego owocem jest syn - Piotr. W 2021 roku z kolei jego serce miała skraść o 11 lat młodsza kobieta, która robiła zawrotną karierę w spółkach kontrolowanych przez państwo - niejaka Paulina Sala. W 2021 roku wiadomo było, że kobieta jest powiązana m.in. ze spółką Lotos Oil, PKP Cargo Terminale czy spółką RCEKOENERGIA - należącą nota bene do Grupy Lotos(gdzie w latach 2017-2021 miała zasiadać w Radzie Nadzorczej). Kobieta od października 2016 roku była też sekretarzem Rady Nadzorczej spółki NitroERG. O tym wszystkim informował serwis Na Temat. "Gazeta wyborcza" informowała kilka lat temu, że Sala miała przyjść na świat na terenie tej samej gminy co Obajtek.

Obajtek pomógł w karierze? Paulina Sala w spółkach Orlenu

W 2021 roku posłanka Agnieszka Pomaska informowała, że nowa partnerka Obajtka pełniła wówczas funkcję zastępczyni dyrektora pionu korporacyjnego i zasobów organizacyjnych w Energa Operator S.A. A to z kolei była największa spółka-córka Energa S.A. i... Grupy Orlen. "Gazeta Wyborcza" z kolei donosiła, że w 2018 roku wspólnie z ukochanym kobieta miała kupić 187-metrowy apartament na warszawskim Bemowie. Para zapłaciła ponoć za nieruchomość 1,3 mln zł. To dość marny wydatek jak na tak duży apartament. No i co się okazało? Zdaniem "Wyborczej" nieruchomość była warta znacznie więcej - bo nawet 2,2 mln zł. "Tu jest jakby luksusowo?". A więcej zdjęć Daniela Obajtka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.