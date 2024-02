Monika Mrozowska dała się poznać szerszej publiczności dzięki roli w serialu "Rodzina zastępcza". Postać Majki w mgnieniu oka przysporzyła jej sporą rzeszę fanów. Mimo że format już lata temu zniknął z anteny, to o Mrozowskiej cały czas jest głośno. Bez wątpienia wkład w to ma jej wzmożona aktywność w mediach społecznościowych. Serialowa Majka regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Okazuje się, że przyszedł czas na zmiany. Aktorka podzieliła się z internautami zdjęciem z budowy. Opis pod fotografią rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Budowa domu Moniki Mrozowskiej ruszyła pełną parą. Widać postępy

Na instagramowym koncie Moniki Mrozowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą zdjęcia, jakie opublikowała aktorka. Fotografia przedstawia Mrozowską z dzieckiem, lecz to nie oni są w tym przypadku tematem numer jeden. Okazuje się, że gwiazda "Rodziny zastępczej" postanowiła spełnić swoje marzenie o budowie domu. Mimo że parcela jeszcze nie stanęła, to wyraźnie widać rozpoczęte prace. Głębokie wykopy i zaczątki fundamentów wyłaniają się z dalszego kadru. Wiadomo, że aktorka nie wyjedzie poza stolicę - jej miejsce na ziemi tworzy się w Warszawie. Do niecodziennej fotografii Mrozowska zapozowała w typowo roboczej, wygodnej stylizacji. Założyła błękitne jeansy, beżową kurtkę o koszulowym fasownie i sportowe buty. Charakteru nadała czapka z daszkiem doskonale pasująca do całości. Uśmiechy na twarzach mamy i dziecka widoczne są z oddali.

Monika Morozowska ceni tradycyjne wartości. Budowa domu to potwierdza

Podjęcie decyzji o budowie domu to doskonały dowód na to, że Monika Mrozowska lubi tradycję i ceni sobie nieodbiegające od standardów wartości. Prywatnie aktorka jest mamą czterech pociech i często podkreśla, że świetnie czuje się w tej właśnie roli. Budowa domu to kolejny etap na życiowej mapie gwiazdy "Rodziny zastępczej". "Zbuduję sobie dom, będę miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebym latem miała cień" - napisała pod fotografią Monika Mrozowska.

