Julia Kuczyńska, znana szerszej publiczności jako Maffashion, jest blogerką modową i prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych - zwłaszcza na Instagramie. Celebrytka spełnia się nie tylko zawodowo, ale także w roli mamy. Wychowuje syna Bastiana, który przyszedł na świat we wrześniu 2020 roku i jest owocem związku z aktorem Sebastianem Fabijańskim. Para rozstała się w 2022 roku i dzieli się opieką nad synem. Niedawno wyszło na jaw, że przed Maffashion kolejne wyzwania zawodowe. Celebrytka weźmie udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Zapytaliśmy ją, jakie ma odczucia. Nie kryje podekscytowania, ale jest też coś, co spędza jej sen z powiek. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion o udziale w programie "Taniec z Gwiazdami". Boi się bliskości z partnerem?

Maffashion boi się bliskości z partnerem w "Tańcu z Gwiazdami"? Padła jasna deklaracja

1 lutego odbyła się ramówka Polsatu. Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd i osób związanych ze stacją. Nie mogło zabraknąć Maffashion, która lada moment będzie się mierzyć z tanecznym wyzwaniem. W rozmowie z dziennikarzem Plotka celebrytka wyznała, że lubi tańczyć, jednak nigdy nie robiła tego na taką skalę, jak w programie. - Tutaj będę musiała wyjść ze strefy komfortu i się zmierzyć z całkowicie nową dla mnie rzeczą - oznajmiła. Czy boi się bliskości z tanecznym partnerem? Maffashion ma jasno określone stanowisko w tej sprawie. - Nie, nie. Ja traktuję ten program jako rozrywkę, ale to też będzie praca. Takie są te tańce, tak one wyglądają i profesjonalnie do tego podchodzę - wyjaśniła. Całą wypowiedź Maffashion możecie obejrzeć w naszym materiale wideo na górze strony.

Maffashion o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Zachęcali ją znajomi

W tej samej rozmowie Maffashion przyznała, że nie pierwszy raz otrzymała propozycję udziału w programie, jednak wcześniej przed tym przedsięwzięciem ograniczały ją podróże i inne zobowiązania. Teraz celebrytka zamierza się całkowicie poświęcić pracy nad programem. Jest podekscytowana i nie ukrywa, że bliscy od dawna zachęcali ją do udziału. - Ja jestem bardzo pozytywnie, optymistycznie nastawiona. Wiem, ile to będzie pracy. Masa moich znajomych brała udział na przestrzeni lat w tym programie. Wszyscy mnie od lat namawiali, zachęcali, byli zdziwieni, dlaczego jeszcze się nie zdecydowałam, ale nie ma chyba ani jednej osoby, która by powiedziała, że nie i mi odradza. Wszyscy powiedzieli, że to przygoda życia - wyjawiła w rozmowie z Plotkiem. ZOBACZ TEŻ: Fabijański trzyma kciuki za udział Maffashion w "Tańcu z Gwiazdami". Powiedziała dobitnie, co o tym sądzi [PLOTEK EXCLUSIVE].