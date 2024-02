Joanna Kurowska dała się poznać jako utalentowana aktorka. Gwiazda występowała na deskach wielu warszawskich teatrów. Dziś nie tylko występuje na scenie, ale również bierze udział w kabaretach i śpiewa. Szerszej publiczności dała się poznać głównie dzięki serialom komediowym, takim jak "Graczykowie", "Rodzina zastępcza" czy "Świat według Kiepskich". Ogromną popularność przyniosła jej jednak rola w serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później". Tam wcieliła się w rolę Jagody. Jak udało jej się ją zdobyć? W rozmowie z Plotkiem zdradziła szczegóły.

Zobacz wideo Joanna Kurowska wspomina serial "Czterdziestolatek" i Jerzego Gruzę. Zdradza kulisy, jak dostała słynną rolę Jagody

Joanna Kurowska zagrała Jagodę w serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później". W jaki sposób udało jej się dostać słynną rolę?

Pierwszy odcinek "Czterdziestolatka" miał premierę w 1975 roku. Produkcja trwała trzy lata, a twórcą programu był reżyser Jerzy Gruza. Fani tak bardzo polubili format, że lata później doczekał się kontynuacji. W pierwszej części w rolę Jagody wcielała się Mirella Olczyk-Kurkowska. W kolejnym serialu "Czterdziestolatek. 20 lat później" wystąpiła Joanna Kurowska. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała, jak zdobyła tę rolę. Okazało się, że reżyser sam ją wybrał.

- To jest opowieść na następne 50 godzin. Bo Gruza to był taki wielki fachman, że teraz to jest nie do pomyślenia. Przyszło 300 dziewczyn do Jagody, a on zobaczył gdzieś mnie. Powiedział mi mój menadżer: "Gdzie tam się pchasz, są ładniejsze, zgrabniejsze od ciebie". Ale ja zagrałam, nawet nie na zdjęciach, tylko on przyszedł na spektakl "Życie prywatne" [...], zobaczył mnie i powiedział: "Mamy Jagodę" - wyznała Kurowska w rozmowie z Plotkiem.

Aktorka przyznała, że w obecnych czasach reżyserzy nie jeżdżą po spektaklach, aby wybrać odpowiednie osoby do swoich produkcji. Podkreśliła, że teraz liczy się "liczba followersów" w mediach społecznościowych. Jej zdaniem popularność w sieci nie przekłada się na talent.

Jak ma dużo followersów, to go bierze. To się w ogóle nie przekłada na film, na teatr, na telewizję [...]. To tak nie działa, to nie ma z tym nic wspólnego

- powiedziała Kurowska w rozmowie. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Joanna Kurowska zmaga się z pewnym schorzeniem. Inne gwiazdy też na to cierpią

Joanna Kurowska jakiś czas temu wyznała, że zmaga się z alergią na gluten. To jednak nie wszystko. Aktorka nie może spożywać części pokarmów. - Czułam się opuchnięta i stale zmęczona. Zrzucałam to na karb pracy, na niewłaściwe odżywianie się (...). Pomyślałam, że zrobię sobie test. I okazało się, że mam alergię nie tylko na gluten, o czym nie miałam pojęcia, ale na wiele innych pokarmów, nawet warzyw. Nigdy nie pomyślałabym, że szkodzi mi kapusta, którą uwielbiam, a z mięs mogę jeść tylko kurczaka (...) - powiedziała Kurowska. Z podobnym problemem zmaga się między innymi Julia Wieniawa.

