Stanowski ogłasza pracę marzeń. Będzie płacić 1000 zł. Dziennie!

Stało się. Krzysztof Stanowski wystartował z Kanałem Zero. W pierwszym odcinku, 1 lutego o 20, na żywo oglądało go nawet 100 tys. osób. Dziennikarz zdążył już w pierwszych kilku minutach skrytykować polskie media (jak to ma w zwyczaju) oraz... zadrwić z Edwarda Miszczaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka pisze na Instagramie ze Stanowskim. Co odpisał?

Krzysztof Stanowski ogłosił pracę marzeń. Jest prosta i można dużo zarobić

Krzysztof Stanowski nie ukrywał, że ma wielu sponsorów, a żeby wybrać idealnych, chodził nawet na trzy spotkania dziennie. To dzięki nim jego kanał ma nie upaść, mimo horrendalnych kosztów - 800 tys. zł miesięcznie. Ale jako że Stanowski jest hojny, to wciąż... szuka człowieka do pracy. Pracy marzeń - jak to określił. O co chodzi? Otóż, Krzysztof Stanowski szuka..."ambasadora Kanału Zero na Teneryfie". Nie za darmo. Będzie płacić za to grube pieniądze.

Wystarczy codziennie oglądać Kanał Zero, w pięknym otoczeniu, a ja będę za to płacić 1000 zł dziennie

- zapowiedział dziennikarz.

Zgodnie z tym, co napisane jest na stronie, na której jest umieszczona ta oferta, co należy do zakresu obowiązków? "Wylegiwanie się na plaży i oglądanie fajnych rzeczy na Kanale Zero przez miesiąc, dzielenie się ze światem swoimi relacjami, których wszyscy Ci pozazdroszczą, smakowanie lokalnych przysmaków i niezapomniane wspomnienia, nieprzejmowanie się niczym. Proza życia i rutyna zostają 4000 km stąd, odhaczenie wszystkich punktów widokowych w okolicy, spacerowanie nad brzegiem morza, wdychanie jodu, zbieranie muszelek, oglądanie majestatycznych zachodów słońca (i wysyłanie nam zdjęć)" - napisano na rocketjobs.pl

Artykuł jest aktualizowany.