1 lutego w KinoGramie odbył się pokaz mody włoskiej marki Deni Cler, która stawia na klasyczne ubrania dla kobiet. Wszyscy mogli zobaczyć najnowszą, wiosenno-letnią kolekcję. Na ściance pojawiły się polskie gwiazdy, które jak zwykle starały się pokazać z jak najlepszej strony. Kto tym razem zachwycił swoją stylizacją?

Danuta Stentka weszła (prawie) cała na biało, Emilia Dankwa w piórach a Ewa Kasprzyk lśniąca

Aktorka jak zwykle nie zawiodła swoją nienaganną elegancją. Tym razem Danuta Stenka postanowiła pokazać się na ściance w białym garniturze. Spod marynarki wystawał jej czarny top, który kontrastował z resztą ubioru. W dłoni trzymała małą, czarną torebkę. W przypadku butów zdecydowała się na szpilki również w ciemnej odsłonie. Całość prezentowała się naprawdę z klasą, a aktorka zachwyciła prostą, lecz szykowną stylizacją. Emilia Dankwa wybrała modne pióra, z których miała wykonany czarny top. Całość dopełniały ciemne spodnie i zarzucona na ramiona marynarka. Ewa Kasprzyk założyła srebrny, lśniący zestaw w cekiny. Całość uspokoiła długim, czarnym płaszczem i szpilkami tego samego koloru.

Antek Smykiewicz w swetrze, Jacyków w kapeluszu, a Maria Sadowska z młodszym mężem

Na pokazie pojawił się także piosenkarz znany ze swojego przeboju "Pomimo burz" Antek Smykiewicz. Postawił na bardziej luźny strój. Wybrał jasny sweter z guzikami ze splotem, na którym pojawiły się czarne akcenty. Ubrał do tego czarne spodnie i sportowe buty. Tomasz Jacyków, znany krytyk modowy, poszedł bardziej w klasykę. Do całego czarnego garnituru wybrał nieznacznie jaśniejszą koszulę z falbaną. Na jego głowie pojawił się ciemny kapelusz. Na ściance pojawiła się także Maria Sadowska, u której boku stał mąż Adrian Łabanowski. Piosenkarka i reżyserka ubrała fioletową, długą spódnicę i różowo-niebieską koszulę. Na wszystko zarzuciła czarny płaszcz, a w dłoni trzymała czarną torebkę. Jej małżonek postawił na ciemny look - od butów, po spodnie i koszulę.

Beata Tadla skromnie, a Katarzyna Herman w welurowej sukni. Joanna Liszowska odsłoniła dekolt

Na ściance pojawiła się także dziennikarka, Beata Tadla. Prezenterka postawiła na srebrny, mieniący się sweter z rękawem 3/4, a do tego dobrała czerwone spodnie. W dłoni trzymała małą torebkę w kolorze swetra. Katarzyna Herman postanowiła wybrać czarną, welurową sukienkę wiązaną na szyi, na którą założyła spory naszyjnik z kamieni, który znacząco się wyróżniał. Joanna Liszowska postanowiła na czarne spodnie, do których dobrała dłuższą, białą marynarkę. Kolejną częścią stylizacji był top w cekiny, który odsłonił dekolt. Więcej zdjęć ze ścianki na pokazie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

