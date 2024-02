Holecka spytała Najmana o Tede. Raper komentuje materiał TV Republika o sobie

Danuta Holecka po latach siania propagandy w TVP znalazła nowe miejsce w TV Republika. Najnowszy materiał, który zapowiedziała na antenie, nosił nazwę "Przemysł pogardy nie zna granic", a jego głównym bohaterem niespodziewanie został... raper Tede.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Michał Piróg przyjąłby propozycję z TVP? "Brałbym pod uwagę"

Danuta Holecka pytała Marcina Najmana o Tede. Raper odniósł się do reportażu

Tede został zapytany przez Pudelka, co sądzi o materiale, którego stał się bohaterem. Muzyk nawiązał do swojej "Tedenoveli" i wyjaśnił, że właśnie w ten sposób powstawała niegdyś propaganda w TVP. Dodatkowo uznał, że sam fakt, że reportaż o nim postanowiła zrobić sama Danuta Holecka jest pewnego rodzaju... nobilitacją.

Jak ktoś oglądał "Tedenovelę" i obejrzy ten materiał, to sam zrozumie, na czym polegała manipulacja w dawnym TVP Info, przeniesiona teraz do TV Republika. Warto było bronić wolnych mediów pod TVP (...). Sam fakt, że ikona propagandy PiS o mnie mówi, jest swego rodzaju nobilitacją

- przyznał raper.

Danuta Holecka zrobiła materiał o Tede. Zaangażowała m.in. Marcina Najmana

Gośćmi Danuty Holeckiej byli Marcin Najman i Wujek Samo Zło. Najpierw nawiązano do cyklu "Tedenovela", w którym raper Tede sparodiował program Michała Rachonia, pokazując przed kamerą pudełko z modelem samolotu Tu-154. Uznano to za naśmiewanie się z ofiar katastrofy smoleńskiej. Oczywiście w materiale nie oszczędzano również Krzysztofa Stanowskiego, który zaangażował Tedego do startującego 1 lutego Kanału Zero. Holecka więc postanowiła zapytać Najmana, co o tym sądzi (a jak wiadomo, Najman i Stanowski raczej nie mają dobrych relacji).

Absolutny hipokryta, który dla zasięgów i lajków zrobi wszystko i tyle w tym temacie

- skomentował krótko Najman.

Z kolei innym "ekspertem", którego zaproszono do udzielenia komentarza w sprawie, był skonfliktowany z raperem Wujek Samo Zło. A ten... nie gryzł się w język. Swojego antykolegę nazwał życzliwie "socjopatą", który "ma naturę narcystyczną".

Tede ma naturę narcystyczną. Jest takim socjopatą. Dla niego robienie takich programów w internecie to jakaś forma wyżycia się

- twierdził z uśmiechem na twarzy.

Danuta Holecka jednak musiała być filmikiem rapera tak oburzona, że nie poprzestała na zaproszeniu dwóch "ekspertów" i rozmowie z nimi w swoim programie "Dzisiaj". Po serwisie wyemitowano "Wydanie specjalne", w którym gościem był Antoni Macierewicz, który jako pierwszy publicznie krytykował Tede za wcześniej wspomniany filmik. a belce umieszczono wówczas napis "Wulgarne szyderstwo "resortowego dziecka" z tragedii smoleńskiej". Więcej zdjęć Tede znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Holecka spytała Najmana o Tede. Raper komentuje materiał TV Republika o sobie Tede komentuje materiał o sobie w TV Republika fot. kapif