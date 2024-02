Wyszło szydło z worka. Wygląda na to, że temat Katarzyny Dowbor - wieloletniej prowadzącej "Nasz nowy dom" - jest bolesny i niewygodny dla Elżbiety Romanowskiej. Choć trudno odcinać się od historii flagowej produkcji Polsatu, aktorka właśnie zdecydowała się to zrobić i wygumkować to, co było. Z niezrozumiałych powodów, na wspomnienie słynnej dziennikarki, która niewątpliwie przyczyniła się do sukcesu "Naszego nowego domu", zareagowała bardzo emocjonalnie i nieadekwatnie do sytuacji. Nawet nie dała dokończyć nam pytania dotyczącego Katarzyny Dowbor. Zobacz, jak przerwała nasz wywiad.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska przerwała wywiad. Nie chciała rozmawiać o Katarzynie Dowbor

"Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska ucieka z wywiadu przez pytanie o poprzedniczkę

Gdy Elżbieta Romanowska przejęła program po Katarzynie Dowbor, siliła się jeszcze na miłe komentarze dotyczące swojej poprzedniczki. - Jest zdecydowanie ikoną. Nie ma co się oszukiwać. Pięknie tworzyła "Nasz nowy dom" przez lata. Stało się tak, jak się stało, nie mnie to jest oceniać. Znając już trochę panią Katarzynę - chociażby z telewizji - myślę, że jeszcze niejedną rzeczą nas zaskoczy. Mocno za to trzymam kciuki - mówiła Plotkowi jesienią. Dlatego, gdy spotkaliśmy ją kilka miesięcy później, na wiosennej ramówce Polsatu, po jej entuzjastycznym komentarzu o jej poprzedniczce, chcieliśmy powiedzieć, że jej słowa były prorocze. Od niedawna słynna dziennikarka jest bowiem w Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi znowu "Pytanie na śniadanie". Niestety nie chciała o niej słyszeć, co jest bardzo wymowne i mówi więcej, niż tysiące słów. Tymczasem powtórki jej programu z udziałem właśnie Katarzyny Dowbor do dziś są emitowane codziennie na różnych kanałach tematycznych Polsatu. "Dziękuję bardzo" - odpowiedziała tylko Elżbieta Romanowska naszemu reporterowi i wyszła sprzed kamery.

Dowbor nie miała problemu, by bronić Romanowskiej

Tymczasem zaraz po tym, jak w maju gruchnęła wiadomość, że "Nasz nowy dom" poprowadzi Elżbieta Romanowska, zalała ją ogromna fala hejtu. To nie podobało się jej poprzedniczce i mimo przykrych okoliczności zwolnienia z Polsatu, pokazała klasę. Była ponad tym i nie miała problemu, by stanąć w jej obronie. - Nowa prowadząca jest Bogu ducha winna zmianom. Ktoś ten program prowadzić musi. Jakby nikt nie chciał, to by to oznaczało jego koniec i to byłoby bardzo smutne. Jestem wielką przeciwniczką hejtu, jaki dostaje nowa prowadząca. Nie powinno go być. Trudno oceniać czyjąś pracę, nie widząc jej. Poczekajmy na nowe odcinki - mówiła nam we wrześniu Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor w 'Pytaniu na śniadanie'. Fot. Kapif.pl