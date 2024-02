Michał Wiśniewski to niekwestionowana gwiazda polskiej muzyki. Szczyt jego kariery to lata 90. XX wieku i początek XXI wieku. Piosenkarz nigdy jednak nie powiedział sobie stop i cały czas działa w branży. Niedawno wytwórnia Universal Music Polska postanowiła wystosować list otwarty do artystów, w którym wyjaśnia zerwanie współpracy z TikTokiem. Wiśniewski w gorzkich słowach skomentował ich działania.

Michał Wiśniewski w mocnych słowach pisze o byłej wytwórni

Niedawno w mediach pojawiło się oświadczenie wytwórni muzycznej Universal Music Group, która postanowiła oskarżyć niezwykle popularną i ciągle rozwijającą się, chińską platformę TikTok o złe traktowanie artystów, którzy należą do ich grupy. Chodzi o utwory wielu znanych artystów, m.in. Taylor Swift czy Adele. Wytwórnia oskarżyła TikToka o nieuczciwie warunki pracy oraz zagrażanie muzykom poprzez nadmierne używanie sztucznej inteligencji. Universal Music Polska wystosował list otwarty do artystów, w którym wyjaśnia, dlaczego współpraca z platformą musi zostać zerwana. Pod postem wyłączono komentarze. Wiśniewski postanowił odnieść się do ich oświadczenia.

Walczycie o pieniądze przede wszystkim dla siebie - nie dla artystów. Jestem tego najlepszym przykładem. Podstępem przed laty namówiliście mnie na podpisanie umowy publishingowej obiecując złote góry i doradzając nierejestrowanie się w ZAiKS, co spowodowało, że nie miałem wpływów z koncertów itp. aż do 2020 roku, kiedy to zostałem w końcu jego członkiem. Ufałem wtedy swojej wytwórni, która sprzedała miliony moich płyt. Do tej pory nie ma w cyfrowej dystrybucji 2 krążka zespołu Ich Troje.

Piosenkarz skarżył się również na to, że nie mógł doprosić się o licencję na wydanie swojego jubileuszowego boxu, gdzie znalazłyby się wszystkie jego płyty. Z oburzeniem pisał o ogromnych kwotach za każdy z krążków i czuł się oszukany. Jak sam pisze, nikt nie chciał z nim nawet rozmawiać.

Nikt z Was przez ostatnie lata nie próbował niczego zrobić z dorobkiem moim ani zespołu a próby umówienia się na spotkanie kończyły się informacją: Nie jesteśmy zainteresowani. Jak dopinaliście jakikolwiek umowy z jakikolwiek serwisami streamingowymi lub sklepami internetowymi nie pytaliście nas ani o zgodę ani nawet o zdanie. Reedycje nośników, jakiekolwiek działania marketingowe po wyssaniu artysty w trakcie jego 5 minut czy choćby "cześć jak się czujesz po latach" to fikcja. Nie wstyd Wam publicznie pie****ić takie farmazony "w trosce o artystów"? A powinno. Amen.

Michał Wiśniewski nie rozumie narzekania celebrytów na emerytury

Muzyk postanowił skomentować fakt, że wielu muzyków czy celebrytów otrzymuje lub ma otrzymać bardzo niskie emerytury. Wiśniewski uważa, że gwiazdy są same sobie winne, gdyż powinny myśleć wcześniej o tym, by zabezpieczyć się na starość. Powiedział wprost: "Nie odkładałeś, to nie masz". Wyznał, że ma on prywatne konto, na którym odkłada pieniądze. Piosenkarz nie chce na starość być utrapieniem dla swoich bliskich i myśli o spędzeniu jesieni życia w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Michał Wiśniewski Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl