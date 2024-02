Księżna Kate niedawno trafiła do szpitala, a 17 stycznia przeszła operację jamy brzusznej, o czym pałac poinformował w specjalnym oświadczeniu. Po dwunastu dniach przyszła monarchini opuściła placówkę i ma czuć się dobrze. Media podawały, że rekonwalescencja jednak jeszcze trochę potrwa. Księżna mogła w tym trudnym czasie liczyć na męża - księcia Williama, który był fotografowany przed szpitalem oraz swoją asystentkę - Natashę Archer, która również była tam widziana.

Teraz już wiadomo, co z księżną Kate. Kiedy wróci do swoich obowiązków?

Wiele osób zastanawia się, kiedy księżna Kate wróci do swoich obowiązków. Jak podał portal mirror.co.uk, nastąpi to najwcześniej dopiero po Wielkanocy. Według najnowszych ustaleń, książę William również miał wycofać się ze swoich książęcych obowiązków, aby móc opiekować się żoną i trójką ich dzieci - Georgem, Louisem i Charlotte. W najbliższym czasie księżna Kate przejdzie kontrolę lekarską, która potwierdzi, czy i kiedy może wrócić do swoich obowiązków. Książę Walii ma wznowić wystąpienia publiczne dopiero po pełnym powrocie księżnej Kate do zdrowia.

Fani dopatrzyli się zmian. O co chodzi?

Jak informuje portal, fani mogli dopatrzeć się zmian na oficjalnej stronie rodziny królewskiej. Jak się okazało, rodzinne zdjęcia i biografie księżnej Kate i księcia Williama oraz ich dzieci zostały zaktualizowane. Jeśli chodzi o Kate, główne zdjęcie w jej biografii zostało zmienione na zdjęcie z uśmiechem, zrobione podczas spotkania ze starszymi Windrush Cymru w Cardiff w październiku. Inne nowe fotografie dodane do jej profilu obejmują m.in. biznesowe zdjęcie, na którym uczestniczy w spotkaniu w ramach kampanii Early Years, a także z corocznego grudniowego koncertu kolęd. Zdjęciem "profilowym" księcia Williama jest z kolei to, na którym wygłasza pamiętne przemówienie na koncercie koronacyjnym w maju ubiegłego roku. Znajduje się tam również znacznie więcej informacji na temat pracy Williama oraz ich wspólnych zaręczyn. Oficjalna strona internetowa rodziny królewskiej jest aktualizowana od śmierci królowej Elżbiety II w 2022 roku. Więcej zdjęć rodziny królewskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

fot. Agencja Gazeta