Aleksandra Żebrowska należy do tych kobiet, które nie wstydzą się pokazywać swojego ciała i mówić o trudach macierzyństwa. Wielokrotnie udowadniała, że dla niej nie ma tematów tabu i chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami i problemami z obserwatorami. Tym razem postawiła na żart związany z brzuchem po ciąży i dodała wymowne zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ola Żebrowska świętuje urodziny Michała Żebrowskiego

Aleksandra Żebrowska żartuje ze swojego "ciążowego" brzucha

Żona znanego i cenionego w branży aktora Michała Żebrowskiego jest niezwykle otwarta. W tym roku para obchodzić będzie 15 rocznicę ślubu. Przez te lata doczekała się czwórki dzieci, trzech synów: Franciszka, Henryka i Feliksa oraz córki Łucji, która urodziła się w 2022 roku. Niedawno skończyła 1,5 roku. Żebrowska prezentowała, jak wygląda jej brzuch po ostatnie ciąży i nigdy nie wstydziła się swojego ciała. Pokazywała także, że jako mama nie wstydzi się karmić dziecka w miejscu publicznym. Tym razem postanowiła pokazać swój brzuch w innym wydaniu.

Okazuje się, że celebrytka poszła na kolację z Flavią Borawską-Bromską, szefową kuchni i współautorką książki kulinarnej. Po posiłku Żebrowska pokazała się na swoim InstaStories w odbiciu lustra z uśmiechem. Miała na sobie dość opinającą, czarną sukienkę. Jedną z dłoni podkreśliła swój wystający brzuch i opisała to jako "piąty trymestr". Później postanowiła poszerzyć swoją myśl:

Piąty trymestr. Ciąża ma trzy trymestry, czwarty to połóg, a piąty to spożywcza. Z mojego doświadczenia: trzeci i piąty najbardziej się dłużą.

Aleksandra Żebrowska pokazała swój 'ciążowy' brzuch. Wyjawia, że to '5 trymestr' fot. instagram.com/olazebrowska

Aleksandra Żebrowska nie ukrywa, ile waży

Kobieta na swoim Instagramie zebrała grono ponad 400 tysięcy obserwatorów. Na co dzień zajmuje się swoją czwórką dzieci oraz jest właścicielką firmy skierowanej dla kobiet w ciąży i mam, gdzie odnajdą ubrania oraz akcesoria. Swoje życie relacjonuje, nie ubarwiając go, a pokazując, jak faktycznie wygląda. Możliwe, że dzięki swojej naturalności zyskała tak wielu fanów. Jeszcze niedawno postanowiła kolejny raz pokazać swoją otwartość i przełamywanie tabu. Pokazała, ile waży. Wie, że wiele kobiet zmaga się z problemem, by szczerze mówić o swoim ciele. Dodała zdjęcie wagi, na której widnieje 71,7 kg z podpisem "Zepsuła się". Swoimi działaniami stara się, by panie nie czuły się skrępowane swoim wyglądem, a każde ciało jest piękne.

Aleksandra Żebrowska Aleksandra Żebrowska zaskoczyła zdjęciem. Internauci pieją z zachwytu / fot. KAPiF