1 lutego odbyła się wiosenna ramówka Polsatu. Długo wyczekiwane wydarzenie przyciągnęło na czerwony dywan tłumy gwiazd i osób z show-biznesu, które chętnie pozowały do zdjęć i prezentowały wybrane stylizacje. Karolina Gilon zachwyciła fryzurą, a Anita Sokołowska postawiła na klasykę. Niestety, nie wszystkie kreacje możemy zaliczyć do udanych. U Katarzyny Skrzyneckiej i Joanny Liszowskiej nie wszystko poszło zgodnie z planem. Kto jeszcze nie trafił w modowe trendy?

Wiosenna ramówka Polsatu. U Katarzyny Skrzyneckiej nie zagrał materiał. Joanna Liszowska utonęła w kolorze

Jak wiadomo, dobór odpowiedniej stylizacji nie zawsze należy do najłatwiejszych. Przekonała się o tym Katarzyna Skrzynecka, która na ramówkę Polsatu przybyła w skórzanej sukience o bordowym kolorze. W tym przypadku zdecydowanie zawiódł materiał, który nie był ani do końca obcisły, ani luźny, a zamiast tego śliski, co spowodowało, że odbijał światło fleszy i reflektorów i źle się układał. Katarzyna Skrzynecka w tej sukience nie zrobiła furory. Całość podkreśliła mocnym makijażem i prostymi włosami. Z kolei Joanna Liszowska postawiła na barwną, bufiastą sukienkę o dużych wzorach. To wszystko całkowicie się ze sobą zlało i sprawiło, że aktorka zatonęła w materiale, a kreacja na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu za duża. Do tego Joanna Liszowska postawiła na starannie upiętego koka na czubku głowy oraz makijaż podkreślający usta.

Wiosenna ramówka Polsatu. Iwona Pavlović cała na czarno. Martyna Kupczyk nie zaszalała

Tego dnia Iwona Pavlović postawiła na czerń i to jak. Nie bez powodu jurorka "Tańca z Gwiazdami" nazywana jest "Czarną Mambą". Gwiazda miała na sobie cekinową spódnicę aż do ziemi. Do tego dobrała sweterek z wyciętym dekoltem, na który założyła apaszkę z tego samego materiału, co spódnica. Do tego zdecydowała się na czarne szpilki oraz rękawiczki o tym samym odcieniu. Na głowie miała luźno upiętego koka. Natomiast ciemny makijaż sprawił, że zamiast na radosną, wyglądała bardziej na przygnębioną. U Martyny Kupczyk również nie wszystko zagrało. Projektantka wnętrz znana z programu "Nasz nowy dom" postawiła na zwyczajnie nudną stylizację. Miała na sobie czarną luźną sukienkę, na którą narzuciła ramoneskę o tym samym kolorze. Całość uzupełniła czarnymi kozakami i biżuterią. Więcej zdjęć stylizacji gwiazd z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

