Roksana Węgiel dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. Wokalistka zyskała popularność w programie "The Voice Kids". Później reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji. Nie da się ukryć, że zyskała ogromną rozpoznawalność. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że jest z o osiem lat starszym partnerem, Kevinem Mglejem. Fani 19-latki krytykowali ją za wybór ukochanego z tak dużą różnicą wieku. Roksana pokazała jednak wszystkim, że z producentem muzycznym połączyło ją prawdziwe uczucie. Obecnie para szykuje się do ślubu, który odbędzie się już w 2019 roku. Niedawno zakochani zaprezentowali się na gali z okazji prezentacji ramówki Polsatu. Postawili na dwa różne style kreacji.

Roksana Węgiel na evencie z okazji prezentacji ramówki Polsatu. Ona wystrojona, a jej narzeczony?

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd, które wystąpiły na scenie z okazji prezentacji ramówki Polsatu. Wiadomo, że już wkrótce piosenkarka pojawi się w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Na evencie wokalistka pokazała się w wyjątkowej kreacji. Postawiła na delikatny makijaż i lekko falowane włosy. To jednak jej sukienka grała pierwsze skrzypce. Roxie zaprezentowała się w błyszczącej kreacji typu mini. Kolor fioletowy tylko dodał jej pazura. W górnej części można również zobaczyć białą marynarkę. Co na to Kevin Mglej? Narzeczony gwiazdy zdecydowanie był w jej cieniu. Tego wieczoru postawił na zwykłe czarne spodnie i bluzkę. Całość dopełnił kamizelką w tym samym kolorze. Co sądzicie o takim zestawieniu? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel ciężko pracuje na swoje sukcesy. Kevin pokazał, co robi po godzinach

Nie da się ukryć, że Roksana Węgiel ma naprawdę napięty grafik. Celebrytka jest bardzo aktywna zawodowo. Szykuje się również do swojej trasy koncertowej. Ostatnio Kevin postanowił pokazać, co jego ukochana robi po zakończonym dniu pracy. Jeden z dni Roksana spędziła na sali treningowej, ćwicząc kroki taneczne. Po zakończonych ćwiczeniach nie przyszła jednak pora na odpoczynek. Narzeczony Roxie pokazał, że ta postanowiła jeszcze zrobić krótki trening w domu. Na ujęciu pojawił się też kot, który przeszkadzał piosenkarce. "Biedna nie może ćwiczyć" - napisał Kevin. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

