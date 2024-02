Karolina Szostak na ramówce Polsatu. Prostą sukienkę ograła dodatkami

Impreza Polsatu, zorganizowana 1 lutego z okazji prezentacji wiosennej ramówki, przyciągnęła tłumy gwiazd, nie tylko związanych ze stacją. - Dzisiaj prezentacja, a od marca startujemy - ekscytował się Edward Miszczak, dyrektor programowy telewizji Zygmunta Solorza. Wśród znanych osób można było wypatrzeć Karolinę Szostak, która od lat związana jest z Polsatem. Dziennikarka sportowa na ściance pojawiła się w prostej stylizacji, którą podkręciła zwracającymi uwagę dodatkami.

Zobacz wideo Karolina Szostak pokazała się przed lustrem w całkowicie naturalnej wersji

Karolina Szostak na ramówce Polsatu. Postawiła na sprawdzoną klasykę

W czwartkowe popołudnie telewizja Polsat zorganizowała wiosenną ramówkę, która odbyła się w Warszawie. Na wydarzeniu zjawiła się plejada gwiazd. Znani postawili na odważne i zwracające uwagę stylizacje. Więcej znajdziecie TUTAJ.

Karolina Szostak także pozowała fotoreporterom do zdjęć. Dziennikarka tym razem zdecydowała się na klasykę i na wydarzeniu pojawiła się w eleganckiej "małej czarnej". Sukienka sięgała jej do kolan, a na wysokości szyi miała zwracającą uwagę materiałową aplikację, przywodzącą na myśl wyszukany kwiat. Do całości prezenterka dobrała pasujące kolorystycznie szpilki i błyszczącą torebkę, która była kropką nad "i" całego zestawu. Jednak oprócz eleganckiej stylizacji, uwagę zwracała również mina Szostak, która nie uśmiechała się do zdjęć, a zachowała powagę. Przez to mogło się wydawać, że prezenterka jest nie w humorze. Więcej zdjęć Karoliny Szostak znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Karolina Szostak na ramówce Polsatu. Stylizacja prosta, ale uwagę zwraca co innego Karolina Szostak na ramówce Polsatu. Fot. Kapif

Dziennikarka sportowa zaskoczyła też nowym uczesaniem. Do tej pory na jej głowie mogliśmy oglądać ciepły blond. Zdaje się, że przyciemniała włosy, które na ramówkę delikatnie zakręciła. Jak wam się podoba stylizacja Karoliny Szostak? Prezenterka udowodniła, że

