W czwartek 1 lutego odbyła się wiosenna ramówka Polsatu. To może oznaczać tylko jedno. Już niebawem widzowie zobaczą nowe edycje swoich ulubionych programów i seriali telewizyjnych. Na czerwony dywan przybyło mnóstwo osób związanych ze stacją. Gwiazdy zachwycały stylizacjami i ochoczo pozowały do zdjęć. My patrzymy na Karolinę Gilon. Ona bez wątpienia zrobiła prawdziwą furorę. Sami zobaczcie.

Karolina Gilon na wiosennej ramówce Polsatu. Spójrzcie na tę fryzurę

Karolina Gilon od kilku lat związana jest z telewizją Polsat. Celebrytka jest m.in. prowadzącą popularnego reality show "Love Island. Wyspa miłości", a także "Ninja Warrior". Niemal przez wszystkie sezony randkowego programu, gospodyni zachwycała widzów nagłymi metamorfozami i odmienionym wyglądem. Tym razem przeszła jednak samą siebie. Na wiosennej ramówce Polsatu pojawiła się w nowej fryzurze i olśniła wszystkich. Karolina Gilon zalicza się do tego grona gwiazd, które wprost uwielbiają eksperymentować z wizerunkiem i zaskakiwać zmianami. Na jej głowie gościło już dużo fryzur. Nosiła długie i krótkie włosy, ciemne i jasne. Tym razem postawiła jednak na klasykę. Na czerwony dywan przybyła z długimi, sięgającymi niemal do pasa włosami. Odmieniony został również ich kolor. Teraz są kruczoczarne. Mało tego, gwiazda postawiła również na prostą grzywkę. Trzeba przyznać, że w takiej fryzurze prezentuje się fenomenalnie. Włosy zostały ułożone tak, by podkreślić kości policzkowe i rysy twarzy. Celebrytka wygląda w nich świeżo i promiennie, a jednocześnie poważnie i z klasą.

Karolina Gilon na wiosennej ramówce Polsatu. Postawiła na futro i modne spodnie, ale to dodatki zrobiły robotę

Na włosach jednak jeszcze nie koniec, bowiem Karolina Gilon postawiła również na zjawiskową kreację. Zamiast sukni do ziemi, wybrała coś o wiele bardziej zwyczajnego. Tego dnia miała na sobie jedne z najmodniejszych spodni w tym sezonie. Były to czarne szerokie bojówki z wysokim stanem. Do tego dobrała jeansowy gorset ze srebrnymi elementami i nieco odsłoniła brzuch. Na to zarzuciła białe długie futro. Całość stylizacji dopełniła czarnymi szpilkami i torebką oraz wyrazistym makijażem, podkreślającym oczy. Jej strój bez wątpienia można uznać za stylowy i wpisujący się w obecne trendy modowe. Więcej zdjęć Karoliny Gilon z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

