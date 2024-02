28-letni youtuber z Indii, Deepak Nagar, został pobity na śmierć. W sieci zasłynął ze swoich komediowych skeczy i filmów parodiujących rzeczywistość - na swoim kanale miał mieć około 500 tys. subskrybentów. Deepak Nagar zmarł w wyniku śmiertelnych obrażeń wkrótce po przybyciu do szpitala w dzielnicy Gautam Buddha Nagar w stanie Uttar Pradesh w Indiach. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas imprezy, a oprawcami mieli być znajomi youtubera.

Youtuber został brutalnie pobity na śmierć. Fakty mrożą krew w żyłach. "To był szaleńczy atak"

Jak orzekli lekarze, twórca internetowy doznał licznych złamań, krwotoków i ciężkiego urazu głowy - niczym w wyniku śmiertelnego ataku tłumu. Według relacji naocznych świadków ogromna kłótnia między przyjaciółmi wybuchła około trzeciej nad ranem i odnosiła się do "ich starych sporów" - czytamy w portalu Timely Mint News. - To był szaleńczy atak. Krzyczał i płakał, podczas gdy oni nie okazywali żadnych oznak, że zamierzają zaprzestać tego brutalnego bicia - mówi świadek zdarzenia, Ankit Sharma. - Jeden z oprawców zadał mocny cios prosto w głowę Deepaka, całkowicie powalając go na ziemię - dodaje. Jak czytamy na portalu The Hindustan Times, trzy godziny po bójce, gdy stan mężczyzny nagle zaczął się pogarszać, został przewieziony do trzech szpitali (jeden po drugim), a w ostatnim z nich zmarł z powodu zakrzepu krwi w głowie.

Youtuber został brutalnie pobity na śmierć. Fakty mrożą krew w żyłach. Podejrzanych jest aż siedmiu mężczyzn

Jak donosi portal The Sun, obserwatorzy youtubera są w szoku w związku z jego przedwczesną śmiercią. Domagają się sprawiedliwości i surowego ukarania osób odpowiedzialnych za jego brutalne zabójstwo. Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w sprawie to: Manish (24 lata), Prince (24 lata), Vicky (23 lata), Yogendra (25 lata), Vijay (34 lata), Kapil (23 lata) i Minku (25 lata). Wszyscy wspólnie się bawili, kiedy między Deepakiem i Manishem wybuchł spór dotyczący nieujawnionej opinii publicznej kwestii. Według doniesień mężczyźni mieli być pod wpływem alkoholu.