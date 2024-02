Widzom "Gogglebox" nie trzeba przedstawiać postaci Izabeli Zeiske. Dziarska seniorka bardzo często pojawia się w programie wraz ze swoim synem Joachimem oraz 87-letnią mamą. Wspólnie oglądają największe hity telewizji i dzielą się barwnymi przemyśleniami na ich temat. Zeiske postanowiła wykorzystać swoją popularność i wydać książkę "Nigdy nie jest za późno na siebie". Jak czytamy w opisie publikacji, przedstawia ona świat głównej bohaterki, Belli, będącej alter ego samej Izy Zeiske.

Izabela Zeiske z "Gogglebox" wydała książkę. Opisuje w niej udar. "Przeszywający ból"

Zeiske na kartach książki opisuje historię bohaterki, która przeżyła udar. Inspiracją do wspomnień miał być moment, kiedy to sama autorka trafiła do szpitala. - Do sali wbiegło kilku ludzi. Bella ich nie widziała, ale słyszała zamieszanie, szepty, kroki, coś pikało, coś mrugało, brzęczało i wydawało dziwne dźwięki. Otworzyła niepewnie oko, ale cholerne światło jarzeniówek znowu wbiło jej się w mózg. Szybko zacisnęła powieki [...] Ostrożnie skinęła głową, ale to był błąd, bo znowu poczuła ten przeszywający ból. Chyba najlepiej będzie, jak przestanie się w ogóle ruszać - czytamy we fragmencie "Nigdy nie jest za późno na siebie".

Izabela Zeiske z "Gogglebox" wydała książkę. Nie wiadomo jednak, czy to prawda, czy fikcja

Nie wiadomo jednak, na ile opowieści z książki są prawdziwe. Izabela Zeiske przekonuje, że fikcja miesza się z rzeczywistością. Autorka dużą część publikacji poświęca na temat swojej relacji z mężem Boguszem. - Będą prywatne nasze historie, część będzie zmieniona, troszeczkę polotu mojego, ale dużo będzie też prywatności takiej naszej i myślę, że to będą dobre anegdoty. Bo my naprawdę z Boguszem przez całe życie się dobrze bawiliśmy. A Bogusz ma pomysły niesamowite i zobaczycie, jak ja to muszę znosić - żartowała autorka książki w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. Izabela Zeiske dedykuje swoją powieść kobietom po 60. roku życia. Jej misją jest zwrócenie uwagi na to, że po zakończeniu kariery zawodowej oraz wychowaniu dzieci, mają szansę zacząć żyć po swojemu, realizować plany i czerpać radość z codzienności.

