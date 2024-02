Dorota Szelągowska jest znaną i lubianą projektantką wnętrz. Celebrytka zdobyła popularność przede wszystkim dzięki programowi "Dorota was urządzi". Obecnie możemy oglądać jej poczynania w programie "Totalne remonty Szelągowskiej". W ostatnim czasie projektantka podjęła się również nowego wyzwania. Została jurorką nowego programu "MasterChef Nastolatki", który już niebawem trafi do emisji. Oprócz tego Dorota Szelągowska aktywnie działa w sieci. Niedawno poinformowała, że po latach wróciła do kursu na prawo jazdy. Teraz przyszła z kolejną radosną nowiną i pochwaliła się synem. Sami zobaczcie.

Dorota Szelągowska pokazała zdjęcia z synem. "Podobny jak kropla wody"

Dorota Szelągowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ją blisko 940 tysięcy użytkowników. Celebrytka postanowiła to wykorzystać, by pochwalić się starszą pociechą. Opublikowała dwa wspólne selfie, na których widać, że świetnie się przy tym bawią. Do zdjęć został załączony również krótki, szczery i nieco humorystyczny podpis. "Urodziłam go sobie prawie 23 lata temu, ale potem okazało się, że nie sobie, bo jest całkiem osobny. I dobrze! Student trzeciego roku, aktor i mój człowiek. Ale jestem dumna, chociaż nie pozwalasz mi się tu oznaczać" - napisała. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawił się wysyp komentarzy. Posypały się pochwały od gwiazd. "I taki zdolny!" - dodał Piotr Jacoń. "Cudny. Zdolny. Przystojny" - napisała Joanna Koroniewska. Z kolei internauci zwrócili uwagę m.in. na kwestię podobieństwa. "Cudni jesteście, a syn podobny jak kropla wody" - napisała jedna z internautek. "Cała mama" - dodała kolejna. "Dobrze, że pozwolił dumnej mamie na publikację wizerunku" - zażartowała następna.

Dorota Szelągowska ma powód do dumy. Jej syn prężnie rozwija karierę aktorską

Antoni Sztaba jest synem Doroty Szelągowskiej z pierwszego związku małżeńskiego z aktorem Pawłem Hartliebem. Mimo to nosi nazwisko po drugim mężu projektantki. Antoni Sztaba stawia coraz śmielsze kroki w świecie show-biznesu. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Oprócz tego występuje na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie oraz Teatru STU. Zagrał też w popularnym serialu Playera "Lipowo. Zmowa milczenia".