Joanna Senyszyn urodziła się 1 lutego 1949 r. w Gdyni. Ma 75 lat. Od prawie 50 lat jest w związku z Bolesławem Senyszynem. Przez lata działalności w polityce zyskała opinię skandalistki. Nie bała się mówić wprost o aborcji, niechęci do Kościoła Katolickiego i prawach osób LGBT+. Profesorka karierę całkowicie poświęciła pracy naukowej i polityce. Zasiada w Sejmie z przerwami od 2001 r. W latach 2009-2014 była też deputowaną do Parlamentu Europejskiego. Nie widziała się jednak w roli matki. Jak przyznała w jednym z wywiadów, początkowo jej mąż chciał powiększyć rodzinę, jednak i on zmienił zdanie. Para rzadko kiedy pojawia się razem na wydarzeniach publicznych. Senyszyn swego czasu mówiła, że wraz z mężem tworzą "marynarskie małżeństwo". Co to oznacza dla ich związku?

Joanna Senyszyn jest z mężem od 50 lat. Stworzyli "marynarskie małżeństwo"

Joanna Senyszyn męża poznała w połowie lat 70. Zaledwie rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Polityczka, gdy poznała miłość życia, była krótko po obronie doktoratu. Jak sama stwierdziła w wywiadzie dla portalu poptown.eu - wyszłam za mąż, prowadziliśmy przyjemne, towarzyskie, rozrywkowe życie: kolacyjki, tańce, brydż, teatr, kino. Nagle ocknęłam się, że jestem już nie młodą doktorką, ale przeterminowaną adiunktką i trzeba się ostro brać do roboty - wyznała.

Senyszyn poświęciła się pracy akademickiej, polityce i uświadamianiu kobiet, że w związku powinny dążyć do uzyskania niezależności, przede wszystkim w sferze ekonomicznej. Nie widziała się w roli kury domowej wychowującej dzieci, co sama podkreśla w wywiadach. Nie ukrywała, że nigdy nie miała rozwiniętego instynktu macierzyńskiego, a miłość do potomstwa przelała na swoich studentów, których poniekąd wychowywała i kibicowała im w dalszej karierze.

Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu

- zdradziła swego czasu profesorka w programie "Politycy od kuchni".

Para rzadko kiedy pojawiała się razem publicznie. Wyjątek zrobili, gdy w 2010 roku wystąpili w polsatowskim teleturnieju "Ona i On", w którym opowiedzieli o kulisach związku. Wówczas wyszło na jaw, że mają inne upodobania, ale łączy ich wyznawanie takich samych zasad w życiu. - Mamy takie same poglądy polityczne. Nie wyobrażam sobie życia z mężczyzną, który nie byłby lewicowy i nie byłby feministą - mówiła Senyszyn "Gali".

Polityczka swego czasu określiła małżeństwo z mężem, jako "marynarskie", co miało odnosić się do tego, że ona sama bardzo często była w rozjazdach pomiędzy Gdynią a stolicą, żyjąc na dwa miasta. Wówczas to jej ukochany czekał na nią.

To ja wypływałam do Warszawy, a mój mąż, niczym Penelopa, czekał na mnie w Gdyni.(...) Do nieobecności można się tak samo przyzwyczaić jak do obecności. Marynarskie małżeństwa są nawet trwalsze. Nie ma czasu się sobą nawzajem znudzić, a powroty są świętem

- mówiła polityczka dla "Gali" w 2014 r.

Joanna Senyszyn od lat może liczyć na wsparcie ukochanego, który trwał u jej boku, gdy polityczka doznała zawału. Mimo że nie afiszują się związkiem, od lat tworzą trwałą relację. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.