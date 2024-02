W ostatnim czasie Janusz Palikot ma sporo problemów. Alkoholowy biznes byłego polityka zbankrutował. Ten jako prezes firmy Manufaktura Piwa, Wódki i Wina współpracował z Kubą Wojewódzkimi, jednak dziennikarz odciął się od przedsiębiorcy. Firma jest zadłużona na 177 mln zł, zalegając dwa mln zł pracownikom spółki. Jakiś czas później Palikot opublikował w mediach wulgarne nagranie z Magdą Gessler. Restauratorka, w doskonałym humorze, opowiadała o uciechach cielesnych. Osoba z obozu Gessler podkreśliła w mediach, że nagranie pochodzi sprzed dwóch lat i udostępniono je bez wiedzy samej zainteresowanej. To potwierdziła sama Magda, wydając obszerne oświadczenie. Wideo zniknęło, jednak inwestor nie zamierza przestać odsłaniać kulis znajomości z Gessler. W swojej książce "Kulisy biznes-show, czyli jak wydałem 220 mln" poświęcił cały rozdział restauratorce. Po jej oświadczeniu sam zdecydował się zabrać głos. Nieoczekiwanie zaprosił Magdę na spotkanie przy szampanie.

Janusz Palikot odpowiada Magdzie Gessler. Nie zraża się jej postawą. "Z celebrytki zamieniasz się w żywego herosa"

Magda Gessler nie kryła wściekłości po nagraniu opublikowanym przez Janusza Palikota. Ten zdradził więcej na jej temat, publikując fragmenty książki. Ujawnił w nich, że restauratorka miała na lotnisku zakładać kołnierz na szyję i udawać osobę z uszkodzonym kręgosłupem, by móc zostać przewieziona do samolotu wózkiem inwalidzkim. Dzięki temu restauratorka miała dostać się do samolotu przed wszystkimi innymi.

Gessler, wydając oświadczenie, podkreśliła, że to jej ostatni komentarz w sprawie, którą przekazuje prawnikom. - Bezprecedensowy atak na mnie ma na celu wyłącznie "nakręcenie" sprzedaży "książki" pana Palikota, który – co nie jest tajemnicą – ma bardzo duże problemy finansowe. Uwierzyło mu lub powierzyło swoje pieniądze zbyt wiele osób. Sama staram się od prawie pół roku odzyskać pieniądze, które pan Palikot jest winien osobiście. Moja sprawa jest na etapie postępowania komornika - pisała restauratorka.

Janusz Palikot po kilku dniach zareagował na oświadczenie Magdy Gessler. Zdaje się, jakby nie zrażały go zapewnienia Magdy, że sprawą zajmują się prawnicy. Podkreślił przy tym, że po jego publikacji restauratorka będzie jeszcze bardziej szanowana przez fanów. - Magda, jesteś z*******a! Napisałem najlepszy tekst na twój temat, jaki powstał do tej pory. Żywy, prawdziwy. Ludzie cię po nim jeszcze bardziej pokochają. Nie laurkę. Z celebrytki zamieniasz się w żywego herosa. Jak tylko przeczytasz rozdział o sobie, zapraszam cię na kieliszek szampana! - napisał Palikot na platformie X. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Myślicie, że Magda Gessler doceni starania Janusza Palikota?