Dorota Chotecka pręży ciało w kostiumie kąpielowym. Co za figura!

Dorota Chotecka, choć jest już w średnim wieku i ma już niemalże dorosłą córkę, wciąż zachwyca piękną twarzą i figurą, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Sama aktorka nie ukrywa, że stara się o siebie dbać, uprawia sport, ale oczywiście nie przesadza.

Dorota Chotecka wróciła wspomnieniami do wakacji. Pochwaliła się fenomenalną figurą

Dorocie Choteckiej najwyraźniej ostatnia, zimowa aura, wyraźnie nie sprzyja. W związku z tym aktorka postanowiła wrócić trochę wspomnieniami do słonecznych wakacji i z tej okazji wstawiła kilka zdjęć w swoich mediach społecznościowych kilka kadrów przedstawiających ją na plaży i w basenie. To, co zwraca uwagę to rzecz jasna fenomenalna figura artystki.

Fajnie powspominać. A u nas nadal zima

- podpisała zdjęcia.

Fani nie mogli się powstrzymać. Dosłownie zalali post aktorki komentarzami na temat wspomnień, jej wyglądu oraz pięknych widoków, które widoczne były na zdjęciach. Nie obyło się bez serdecznych pozdrowień i większej ilości takich przygód. "Dokładnie fajnie wrócić do wspomnień tym bardziej, że u nas za oknem nie jest pięknie. Miłego wieczorku. Pozdrawiam serdecznie", "Pięknie pani wygląda", "Cudownie jest mieć piękne wspomnienia i życzę ich jak najwięcej", "Jak Pani to robi, cały czas taka piękna ", "Super jest sobie powspominać, aż by się chciało teraz być w takim pięknym miejscu" - pisali.

Dorota Chotecka zachwyca sylwetką w bikini. Zdradziła sekret swojej figury

Dorota Chotecka aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Za każdym razem, gdy pochwali się zdjęciem swojej zgrabnej figury w kostiumie kąpielowym, dostaje pytania od obserwatorek typu: "Jak pani o siebie dba? Dieta/ćwiczenia?". Kiedyś postanowiła nawet na jeden z takich komentarzy odpowiedzieć. Okazało się, że ćwiczy, ale głównie dla dobrego samopoczucia. Pisaliśmy o tym tutaj. A więcej o sposobach Doroty Choteckiej możecie zobaczyć w wideo na górze strony. Z kolei zdjęcia Doroty Choteckiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak, ćwiczę trzy razy w tygodniu z trenerem. Bardziej dla dobrego samopoczucia, a wygląd przy okazji

- napisała wówczas.