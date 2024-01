Brian Wilson i Melinda Ledbetter poznali się w 1986 roku. Okoliczności ich pierwszego spotkania były dość nietypowe. Kobieta pracowała wtedy w salonie samochodowym i sprzedała muzykowi Cadillaca. Lider zespołu The Beach Boys od początku był oczarowany urodą Melindy Ledbetter. Para wzięła ślub w 1995 roku. Adoptowała pięcioro dzieci. W pewnym momencie Ledbetter została także menedżerką męża. 30 stycznia Brian Wilson poinformował o śmierci 77-letniej żony. Muzyk zamieścił wzruszający post w mediach społecznościowych. Więcej zdjęć Briana Wilsona i Melindy Ledbetter znajdziesz w galerii na górze strony.

Brian Wilson zrozpaczony po śmierci żony. "Proszę, pomódlcie się za nią"

Muzyk poinformował w mediach społecznościowych o śmierci swojej ukochanej. "Mam złamane serce. Melinda, moja ukochana żona od 28 lat, odeszła dziś rano. Pięcioro naszych dzieci i ja zalewamy się łzami. Jesteśmy zagubieni. Melinda była kimś więcej niż moją żoną. Była moją wybawczynią. Dała mi emocjonalne bezpieczeństwo, którego potrzebowałem, by zrobić karierę. Zachęcała mnie do tworzenia muzyki, która była najbliższa mojemu sercu. Była moją kotwicą. Była dla nas wszystkim. Proszę, pomódlcie się za nią" - napisał muzyk. Przyczyna śmierci 77-letniej Melindy Ledbetter nie jest jeszcze znana. W sieci pojawiły się słowa wsparcia dla Briana Wilsona. Sean Lennon, syn Johna Lennona i Yoko Ono, zamieścił komentarz pod postem muzyka. "Kochamy cię, Brian. Bardzo nam przykro to słyszeć" - napisał.

Dzieci Briana Wilsona i Melindy Ledbetter w żałobie. "Będziemy za nią tęsknić"

W poście Briana Wilsona znalazło się także kilka zdań napisanych przez jego dzieci. "Z ciężkim sercem informujemy wszystkich, że nasza mama, Melinda Kay Ledbetter Wilson, odeszła spokojnie dziś rano w domu. Była jedną z najsilniejszych kobiet, jakie można było spotkać. (...). Będziemy za nią tęsknić, ale doceniamy wszystko, czego nas nauczyła" - czytamy na profilu Briana Wilsona.

