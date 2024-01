Joanna Koroniewska rzadko pojawia się na wydarzeniach medialnych i niespecjalnie chętnie również udziela wywiadów. Skupia się na rodzinie, projektach zawodowych i prowadzeniu "Domówki u Dowborów" na Instagramie. Nie ukrywa również, że zarabia na reklamach w serwisach społecznościowych, których przygotowanie zabiera sporo czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor stawia granice jako babcia. Nie zawsze chce się zajmować wnuczkami

Joanna Koroniewska zapozowała na okładce "topless". Odezwała się Agnieszka Włodarczyk

Joanna Koroniewska zdecydowała się ostatnio jednak na wyjątek. Udzieliła długiego wywiadu "o rodzinie, marzeniach, planach, życiu na dwa domy i o... hejcie", jak napisano na okładce numeru. Do wywiadu oczywiście dołączona była sesja zdjęciowa, a jedna z fotografii trafiła nawet na okładkę, więc aktorka stała się jej gwiazdą. I to właśnie ta okładka wywołała spore zamieszanie w sieci, ponieważ 45-letnia aktorka pozowała na niej... topless, co nie wszystkim fanom się spodobało. W obronie koleżanki postanowiła stanąć Agnieszka Włodarczyk.

Nie wygrasz z nimi

- napisała gwiazda "Sary".

Joanna Koroniewska nie pozostawiła tego bez komentarza. W odpowiedzi napisała, że "już wygrała", ponieważ wiele kobiet pisze do niej, że w końcu mają odwagę być sobą. Aktorka nigdy nie ukrywała jakichkolwiek swoich niedoskonałości, na co dzień pokazuje się bez makijażu i nie przejmuje się zmarszczkami czy workami pod oczami. Ma pełną akceptację siebie i swojej kobiecości, za co pokochały ja tysiace Polek. A sama Koroniewska stała się dla nich inspiracją, jak widać.

Joanna Koroniewska zapozowała do zdjęcia topless. Włodarczyk ją ostrzega: 'Nie wygrasz z nimi' Włodarczyk ostrzega Koroniewską fot. https://www.instagram.com/viva_magazyn/

Joanna Koroniewska popiera powrót niedziel handlowych. W Hiszpanii też nie zrobi zakupów

Koroniewska pojawiła się ostatnio na premierze "Dziewczyny influencera", w którym gra jedną z głównych ról. Tam przez jeden z portali została zapytana co sądzi na temat powrotu niedziel handlowych. Aktorka nie miała najmniejszej wątpliwości, co do tego, czy powinniśmy mieć możliwość chodzenia do sklepów codziennie. "(...)Bardzo często jest tak, że niedziela jest moim jedynym dniem, kiedy mogę ogarnąć pewne rzeczy i pójść do centrum handlowego. Więc jestem za przywróceniem. Czy zostanę zlinczowana?" - mówiła wówczas, o czym pisaliśmy tutaj. A więcej zdjęć Joanny Koroniewskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska zapozowała do zdjęcia topless. Włodarczyk ją ostrzega: 'Nie wygrasz z nimi' Włodarczyk ostrzega Koroniewską fot. kapif