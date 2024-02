Stagnacja? To nie u Moniki Richardson. W życiu dziennikarki cały czas coś się dzieje. Ostatnio media donosiły, że słynna prowadząca programu "Europa da się lubić" nie jest już singielką. Według informacji podanych przez "Super Express" nowy partner Moniki nazywa się Artur i, podobnie jak jego poprzednik, prowadzi własny biznes. Czyżby pod wpływem nowego uczucia zdecydowała się odciąć symbolicznie od tego, co było i zafundowała sobie nowy kolor włosów? Tego nie zdradziła. Choć zdecydowała się na pewne wyznanie.

Zobacz wideo Monika Richardson obetnie się na zero? Niewykluczone! Zobacz, co nam powiedziała

Monika Richardson została szatynką

Od jakiegoś czasu Monika Richardson nosi krótkie włosy. W ostatnich miesiącach były blond, różowe, a nawet fioletowe. We wrześniu mówiła nam, że w kwestii swojej fryzury nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. - Wiesz, kobieta zmienną jest i jutro moje włosy mogą być np. zielone albo żółte. Nie wiem. Może na zapałkę, a może na zero? Wszystko przede mną. Nie spodziewałam się, że fioletowe włosy wywołają aż takie emocje. Stało się to aż sprawą narodową - śmiała się Monika w rozmowie z Plotkiem. Jak widać, słowa dotrzymała. 31 stycznia pokazała zdjęcie z salonu zaprzyjaźnionej z nią fryzjerki, Oli Oleczek, która odpowiada za ostatnie metamorfozy dziennikarki. Okazuje się, że teraz jej włosy są brązowe. "Kocham na zawsze" - napisała w hasztagu pod zdjęciem zadowolona Monika.

Fani komplementują nowe włosy Moniki Richardson

Brązowe włosy Moniki Richardson przypadły do gustu jej fanom. Podczas gdy często w sieci z każdej strony w komentarzach gwiazdy zalewa hejt, tym razem obserwatorzy dziennikarki są bardzo łaskawi. Nikt póki co nie pokusił się nawet na drobne złośliwości, co kiedyś na Instagramie Moniki byłoby nie do pomyślenia. "Widzę, że wszystkie kolorki świata już pani miała, ale ten najfajniejszy", "Ten kolor idealny dla pani", "Współgra z oczami", "Ale z pani petarda" - czytamy. Zgadzacie się z nimi? W galerii na górze strony znajdziecie różne fryzury dziennikarki.

Monika Richardson na ściance. Fot. Kapif.pl