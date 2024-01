Małgorzata Rozenek- Majdan to jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Widzowie kojarzą ją z programów "Perfekcyjna pani domu" oraz "W dobrym stylu". Niedługo celebrytkę czeka kolejne wyzwanie. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpi w nowym formacie TVN-u, „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W programie gwiazda zmierzy się z ekstremalnymi wyzwaniami rzuconymi przez sześciu specjalistów. Prezenterka pokazuje w mediach społecznościowych, jak idą jej przygotowania do udziału w show. Ostatnio zaprezentowała się w naturalnej wersji po ćwiczeniach na basenie.

Zobacz wideo Chodakowska szczerze o przemianie Rozenek-Majdan. Kiedyś nienawidziła treningów

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała się bez makijażu. "Zobaczcie na moją buzię"

Małgorzata Rozenek-Majdan zgromadziła na Instagramie ponad milion obserwatorów, którym relacjonuje wiele fragmentów ze swojego życia - projekty zawodowe, rodzinę i sferę beauty. Możemy co pewien czas zobaczyć, jak znana prezenterka wygląda bez makijażu. Ostatnio dodała na InstaStories filmiki nagrane zaraz po wyjściu z basenu. Pod oczami gwiazdy widoczne były sińce. Małgorzata Rozenek-Majdan szybko wyjaśniła, skąd się wzięły. - Zobaczcie na moją buzię. To są właśnie ślady po okularkach i specjalnie przestawiłam się na maskę, zamiast tych okularków, bo te mi w ogóle robiły takie pontony pod oczami. No i będę chodziła teraz z takim czerwonym (...) Pamiętajcie, jak będziecie oglądać program, że na tych zdjęciach, na których mam mniej więcej takie oczy, to jest dzień, w którym pływałam - uprzedziła Małgorzata Rozenek-Majdan. Doceniacie to, że celebrytka nie wstydzi się swojej naturalnej odsłony?

Małgorzata Rozenek-Majdan Fot. @m_rozenek / Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w "Dzień dobry TVN". Opowiedziała o zadaniach w nowym programie

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN". Gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy. Opowiedziała o wyzwaniu, z jakim musiała się zmierzyć na planie. - Teraz wróciliśmy z odcinka, który dotyczy również, to zdradzę, lodowego pływania. Więc proszę sobie wyobrazić, że jest taki śnieg, taka pogoda, my wchodzimy i pływamy - powiedziała w wywiadzie.