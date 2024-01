Magda Steczkowska od lat związana jest z muzyką, podobnie jak jej starsza siostra Justyna. Jest szóstym z dziewięciorga dzieci swoich rodziców. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z porodówki, na którym siedzi roześmiana, a tuż obok niej stoi jej mąż. Jak się okazuje, jej obie córki urodziły się dokładnie tego samego dnia dwa lata po sobie.

Magda Steczkowska świętuje urodziny swoich córek

W 2001 roku Magda Steczkowska poślubiła swojego wybranka, perkusistę zespołu Brathanki oraz jej kapeli Indigo, Piotra Królika. Jak się okazuje, wokalistka świętowała urodziny swoich pociech. Obydwie córki przyszły na świat w ten sam dzień - 30 stycznia. Nie są one jednak bliźniaczkami, a przyszły na świat w odstępie dwóch lat. Najpierw w 2009 roku małżeństwo powitało na świecie Michalinę, a dwa lata później urodziła się Antonina. Małżonkowie mają też starszą córkę, Zofię, która urodziła się w 2002 roku.

Sama Steczkowska śmieje się, że to wiele ułatwiło w jej życiu. Nie musiała organizować dwóch osobnych imprez, więc oszczędzała zarówno czas, jak i pieniądze. Ale nie oznaczało to, że dziewczynki dostają wspólne prezenty od członków rodziny. Piosenkarka jest niezwykle rodzinną osobą i od zawsze podkreśla, że córki są dla niej najważniejsze. Magda dodała starą fotografię z porodówki i dumnie zakończyła wpis słowami:""Nasze cuda. Jesteście pod każdy względem NAJ". Internauci komentują i składają życzenia: "Niezmiennie mnie to zadziwia jak to zrobiliście", "O wow! Ale świetnie. Wszystkiego najpiękniejszego dla Michaliny i Antosi", "Wszystkiego najlepszego, jak fajnie, dwie dziewczynki".

Magda Steczkowska chętnie pokazuje najstarszą z córek

Nie można zapomnieć o najstarszym, pierworodnym dziecku pary muzyków. Zofia jest już dorosła i w tym roku skończy 22 lata. Córka urodziła się 1 lutego, więc w przypadku dni i miesiąca niewiele dzieli ją od urodzin młodszych sióstr. Steczkowska lubi chwalić się swoją rodziną i tak jest również w przypadku najstarszej córki. Na swoim Instagramie pokazała kilka fotografii z córką, a fani od razu zauważyli spore podobieństwo między nimi. Pisali nawet, że wyglądają jak siostry. Magda nagrała nawet piosenkę z Zofią i razem wystąpiły w teledysku do niej. Tytuł utworu to "Blisko Ciebie". Ich wspólne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

