Maluba uczy, jak jeść kolację za 4 tys. W komentarzach gromy: Czy to żart?

Maluba - a tak naprawdę Magdalena Lubacz - to zwyciężczyni trzeciej edycji "Projektu Lady". Po udziale w programie zaczęła występować w roli gwiazdy disco polo i działać w internecie. Prowadzi konta na TikToku i Instagramie, w których z przymrużeniem oka edukuje, jak według niej powinna zachowywać się dama. W ostatnim czasie wrzuciła filmik, w którym radzi w sprawie jedzenia luksusowej kolacji za cztery tysiące złotych.

Maluba z "Projektu Lady" uczy, jak jeść kolację za cztery tys. zł. W komentarzach gromy

"Jak dama powinna jeść kolację za 4 tys. zł?" - pyta na początku filmiku Maluba. Kolejno widzimy, jak kelner prezentuje influencerce żywego homara na talerzu, jeszcze przed przyrządzeniem. Widok skorupiaka przeraził niektórych internautów. "Kolacja za cztery tysiące? Czy to żart? Ciągle zaznaczasz, ile co kosztuje. Niestety wyznacznikiem damy nie są pieniądze. Jeżeli tego nie rozumiesz, to nie powinnaś nazywać siebie damą", "Ludzie nie powinni jeść takich biedactw, które na żywca są wrzucane do wrzątku" - czytamy. W odpowiedzi na ostatni komentarz Maluba zapewniła, że homar w restauracji, w której się stołowała, nie był wrzucony żywcem do wrzątku.

Maluba robi furorę w sieci, ale ma na pieńku z Caroline Derpieński

Tiktoki uczestniczki show TVN-u robią jej niemałe zasięgi, ale nie przypadły do gustu Caroline Derpieński. Celebrytka skomentowała jeden z jej filmików w wymowny sposób. "Kiedy chcesz być Caroline Derpieński, ale jedyne, kim możesz być, to Caroline z sieciówki. Kolejna obsesyjna fanka" - oceniła. Na odpowiedź Maluby nie trzeba było długo czekać. - Odezwała się dama od kukurydzy - przemówiła Maluba, odnosząc się do wystąpienia Derpieński w teledysku "Kukurydza" Disco Marek z 2019 roku. Kolejno zaczęła dość mocno krytykować celebrytkę i odnosić się do jej życia prywatnego. - Przykro mi Karolinko, ale najpierw, zanim miałabym kopiować, musiałabym zacząć spotykać się ze starszymi panami, ale moja godność mi na to nie pozwala - rzuciła uczestniczka "Projektu Lady".

