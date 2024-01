Szymon Hołownia jest spełniony nie tylko w życiu zawodowym, lecz także prywatnym. Od lat tworzy zgrany duet z Urszulą Brzezińską-Hołownią. Para wychowuje razem dwie córki - Marię i Elżbietę. O zakochanych zrobiło się szczególnie głośno pod koniec stycznia, ponieważ marszałek przypomniał w sieci o kolejnej rocznicy ślubu. To już ósma, nazywana blaszaną.

Szymon Hołownia świętuje z żoną. Fani zachwyceni

Marszałek poznał przyszłą małżonkę dzięki pracy w "Mam talent!". - Kręciliśmy materiał, udawaliśmy pilotów z "Top Gun", którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną - wyznał Hołownia w "Dzień dobry TVN".

Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotką myśliwca. Marszałek podziwia żonę za odwagę i pracowitość. Dumę z niej podkreśla w wielu postach na Instagramie, a ostatnio w tym dotyczącym rocznicy ślubu. "To już osiem lat, jak nie mamy szczęścia w losowaniu... Dziękuję, kochanie" - napisał marszałek, który ma szczęście w miłości. Pod postem nie brakuje zachwytu ze strony fanów pary. "Pierwsza dama i nasz nowy prezydent", "A, że szczęście w miłości. No to tylko się cieszyć i gratulować, no i pan marszałek na prezydenta", "I to jest marszałek, otwarty dla ludzi. Brawo, dużo szczęścia" - czytamy.

Szymon Hołownia i jego relacja z żoną. Jaki jest marszałek prywatnie?

Urszula Brzezińska-Hołownia postanowiła opowiedzieć o swoim mężu na Instagramie. Wyszło na jaw, że w domu rozmawia z marszałkiem również o sprawach zawodowych. Podziela zdanie internautów, którzy postrzegają Hołownię za rozgadaną osobę. - Na szczęście mogę w naszych kuluarach domowych powiedzieć: "stop, zwolnij, bo ja nie nadążam" - tak samo, jak wy możecie nie nadążać. Więc mam ten komfort, że mogę zapytać się go o coś kilkakrotnie, dopytać, jeśli coś nie do końca rozumiem. Macie rację, jeżeli chodzi o to, że jest gadułą. Uwierzcie, że jest najlepszym słuchaczem, jakiego poznałam, bo potrafi przez godzinę nie powiedzieć słowa, dopóki ja nie skończę, żeby dobrze mi potem doradzić i mnie wesprzeć, jeżeli mam jakiś problem - mówiła żona marszałka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

