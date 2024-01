Marc Anthony to uznany piosenkarz muzyki latynoskiej, który przez osiem lat był w małżeństwie z Jennifer Lopez. Para nie przetrwała próby czasu, ale doczekała się dwójki dzieci - bliźniąt Maxa i Emmy. Lopez obecnie układa sobie życie u boku Bena Afflecka (z którym była zaręczona niedługo przed ślubem z Anthonym), a Marc Anthony pod kod koniec stycznia 2023 roku po raz czwarty wziął ślub. Wybranką piosenkarza jest Nadia Ferreira, 23-letnia modelka i była Miss Paragwaju.

Były mąż Jennifer Lopez zapozował z żoną. Jest młodsza o 31 lat

"Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, kochana. Szczęściarz ze mnie!" - napisał Anthony we wpisie na Instagramie, rok po ślubie z Ferreirą. W komentarzach czytamy dużo złośliwych komentarzy od fanów nawiązujących do wieku pary. Wybranka piosenkarza jest o niego młoda o 31 lat. Obserwatorzy piosenkarza snują teorie, że 23-latka jest z Anthonym dla pieniędzy. "To ona ma szczęście, bo została milionerką", "Jakby nie miał kasy, to by z nim nie była...", "To nie szczęście, to banknot" - czytamy. Są też i tacy, którzy kibicują zakochanym.

Marc Anthony ma siedmioro dzieci

W zeszłym roku świeżo upieczeni małżonkowie świętowali nie tylko swój ślub, ale i narodziny pierwszego dziecka. To już siódma pociecha wokalisty. Marc Anthony w 1994 roku doczekał się córki z ówczesną dziewczyną, Debbie Rosado. Para adoptowała wspólnie także chłopca. Wokalista ma dwóch synów z małżeństwa z Miss Universe Dayanarą Torres, którzy przyszli na świat w 2001 i 2003 roku. W 2008 roku urodziły się natomiast bliźnięta, które Anthony wychowuje wspólnie z Jennifer Lopez. Dwa lata po rozwodzie z wokalistką, Marc Anthony poślubił modelkę Shannon De Limę. Para rozstała się jednak zaledwie dwa lata później. Czwarty ślub muzyka był niezwykle hucznym wydarzeniem. Marc Anthony wybrał na tę okazję ciemny, trzyczęściowy smoking, a modelka postawiła na okazałą, mieniącą się suknię od Diora, ozdobioną imponującym trenem. Na ceremonii pojawiła się plejada gwiazd, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. David i Victoria Beckhamowie, Salma Hayek czy Maluma.