Posiedzenia Sejmu są obecnie bardzo chętnie oglądane przez dorosłych czy młodzież. Fragmenty wypowiedzi Szymona Hołowni stają się viralami na TikToku. Wszystko przez to, że nowy marszałek potrafi zripostować każdego. Nie boi się wdawać w potyczki słowne ze zgromadzonymi na konferencjach politykami, których poniekąd "gigachad" Hołownia uczy nowych rzeczy (posła Adama Gomołę uczył, czym jest pokolenie Gen-Z). Przy okazji przypominamy najlepsze teksty Hołowni, więcej TUTAJ. Ostatnio wskazał swojego faworyta w Sejmie, co również stało się popularną wypowiedzią w sieci.

Szymon Hołownia wskazał ulubieńca z Sejmu. Kogo uhonorował?

Podczas konferencji prasowej, która otwierała biuro poselskie w Białymstoku, marszałek został zapytany o ulubionego posła. Odpowiadając nie krył szczerości. - Chcę uhonorować pana posła Szymona Giżyńskiego, który z każdego oświadczenia poselskiego robi haiku. Bardzo polecam, jeśli nie znacie państwo jeszcze twórczości tego artysty. Poważnie bardzo lubię, gdy on przygotowuje się do tych swoich wystąpień - wyznał Hołownia. Postanowił następnie wyróżnić jeszcze jednego posła. - Poseł Suski czasami dość nerwowo reaguje na moje ciepłe słowa, które wypowiadam pod jego adresem, ale wiele nas łączy. Po prostu go bardzo lubię, mimo że czasami kompletnie nie rozumiem - dodał. Na koniec nie zabrakło wypowiedzi na temat Przemysława Czarnka. Marszałek uważa, że "próbuje być Donaldem Trumpem na miarę naszych możliwości i robi wszystko, aby tę tezę obronić".

Szymon Hołownia jako marszałek musi dobrze wyglądać. Co o jego stylu sądzi ekspert?

Zdaniem tiktokera modowego Mateja Pakulskiego marszałek ubiera się naprawdę dobrze. Ocenił jego garnitury jako dobrze skrojone. - W brustasze, czyli kieszonce, zawsze widuje poszetkę, która jest świetnym dodatkiem i często kontrastuje z resztą stylizacji, nadając jej charakteru. Czasami także jest dobierana do koszuli, ale zwróćcie uwagę na całość. Jak wszystko ze sobą współgra - wyznał z podziwem. Ekspert ma jednak pewną uwagę do ubioru marszałka. - Jednakże sugeruję zmianę zegarka na bardziej elegancki - zaznaczył. Matej Pakulski uważa, że obecny zegarek nie pasuje do garnituru marszałka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Szymon Hołownia w Sejmie KAPiF.pl