Roksana Węgiel to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Zwyciężczyni Eurowizji Junior z 2018 roku nie zwalnia tempa i cały czas jest aktywna zawodowo. Niedługo widzowie będą ją mogli zobaczyć na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Wokalistka przygotowuje się również do swojej trasy koncertowej. Okazuje się, że po całym dniu pracy, gdy wraca do domu, również nie próżnuje.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel wraca do domu i trenuje. Kevin ujawnia szczegóły

Młoda wokalistka już niedługo, gdyż w tym roku, stanie na ślubnym kobiercu i powie "tak" swojemu narzeczonemu Kevinowi Mglejowi. Obecnie Węgiel przeżywa naprawdę intensywny czas, podczas którego godzi treningi taneczne z przygotowaniami do najnowszej trasy koncertowej. Jej partner ujawnił, jak wyglądają domowe wieczory Roksany. Nie jest to jednak dla niej moment na leżenie do góry brzuchem.

Ostatni poniedziałek piosenkarka spędziła na sali treningowej, ćwicząc kroki taneczne, a następnie udała się do studia nagraniowego. Po wielogodzinnej pracy mogła wreszcie wrócić do domu. Nie zamierzała jednak wylegiwać się na kanapie i odpoczywać. Węgiel od razu wyciągnęła matę i postanowiła zrobić krótki trening w domu. Od dawna udowadnia, że stara się utrzymać dobrą formę. Całe zajście postanowił udokumentować Kevin, który uchwycił również moment, gdy jego ukochanej w ćwiczeniach przeszkadzał kot. Napisał "Biedna nie może ćwiczyć".

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wezmą ślub w 2024 roku

Związek młodej wokalistki z producentem muzycznym od razu stał się kontrowersyjny. Wszystko przez znaczącą różnicę wieku. Węgiel niedawno skończyła 19 lat, a jej wybranek jest osiem lat starszy. Spotkali się podczas nagrań i szybko między nimi zaiskrzyło. Wielu jest zdziwionych, że po krótkiej znajomości, mężczyzna postanowił oświadczyć się wokalistce. Ta przyjęła pierścionek i para już planuje pobrać się w tym roku, choć niedawno spekulowano, że już są małżeństwem. Roxie wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej wiara i ślub. Dla wielu kontrowersyjny jest również fakt, że Kevin ma już dziecko z poprzednią partnerką.

