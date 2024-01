Iwona Wieczorek znalazła się na językach całej Polski, kiedy jako 19-latka zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Sprawę skomentował w mediach Krzysztof Rutkowski, który już stracił nadzieję. - Trzeba się skupić na powrocie dziewczyny do domu. Szanse na to, że ona żyje są minimalne, więc trzeba szukać ciała - mówił na konferencji w 2023 roku najsłynniejszy w Polsce detektyw bez licencji. Co natomiast nowego w tej sprawie przekazuje prokuratura?

Iwona Wieczorek i nowe teorie na jej temat. Podsumowanie śledztwa w Zatoce Sztuki

- Przeprowadzone czynności śledcze na terenie tzw. Zatoki Sztuki i terenu przyległego służyły weryfikacji i eliminacji wersji pojawiających się na podstawie ujawnianych w sprawie źródeł dowodowych - wyznał i.pl Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Ustalono, że ciało zaginionej nie zostało zakopane w pobliżu Zatoki. Sprawdzono ten obszar za pomocą studzienek kanalizacyjnych oraz wykrywaczy metalu.

Wcześniej sprawą zajmował się insp. Marek Dyjasz z biura kryminalnego KGP. Dopuszcza możliwość, że Wieczorek mogła znać oprawcę. - Myślę, że coś wymknęło się spod kontroli i doszło do tego tragicznego zdarzenia. Iwona Wieczorek nikomu nie zagrażała, była normalną dziewczyną, która chciała się zabawić - powiedział PAP. - Może doszło do jakiejś konfrontacji słownej, komuś puściły nerwy. Wystarczyło jedno pchnięcie czy cios, możliwe, że uderzyła się w głowę i dlatego zmarła - dodał następnie.

Iwona Wieczorek zaginęła prawie 14 lat temu. Co na to jasnowidz?

- Miałem wizję. To było dawno. Współpracowałem z regionalnym dziennikiem. Była taka rubryka, w której ja odpowiadałem na listy czytelników. Wyglądało to tak, że przyjeżdżał do mnie dziennikarz i pokazywał zdjęcia. I w tej kupie zdjęć było zdjęcie młodej dziewczynki. On mi je pokazał i powiedział do mnie, żebym coś o tej dziewczynce powiedział. Wtedy miałem wizję. Od razu powiedziałem, że ta dziewczyna nie żyje - wyznał Krzysztof Jackowski w rozmowie z "Super Expressem". Więcej o jego wizji przeczytacie tutaj, a po zdjęcia zapraszamy do galerii.

