Katarzyna Bosacka od lat uświadamia polskie społeczeństwo na temat zdrowego jedzenia. Prezenterka aktywnie działa nie tylko w telewizji, ale i mediach społecznościowych. Niestety, w ubiegłym roku życie prywatne celebrytki legło w gruzach. Jej wieloletnie małżeństwo się rozpadło. W efekcie życiowych perturbacji Katarzyna Bosacka sporo schudła. Na moment zniknęła nawet z mediów. Dopiero niedawno przerwała milczenie. Od tamtej pory występuje publicznie i chętnie wypowiada się o rozstaniu. Tak samo było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Bosacka zmieni dom po rozwodzie? Opowiada nam o randkach i o tym, kto nie ma szans zdobyć jej serca

Katarzyna Bosacka po rozstaniu z mężem sięgnęła po pomoc specjalisty

Katarzyna Bosacka była gościnią w programie internetowym Andrzeja Sołtysika o nazwie "Gwiazdy Sołtysika". Jak wiadomo, dojście do siebie po rozstaniu jest kwestią indywidualną. Jedni potrzebują więcej czasu, inni mniej. Zdarza się, że w tym trudnym okresie jest również potrzebna pomoc specjalisty. Katarzyna Bosacka w rozmowie z byłym prowadzącym "Dzień dobry TVN" wyjawiła, że w jej przypadku trwało to pół roku i nie obyło się bez terapii.

Zdecydowanie poszłam po pomoc, poszłam po prostu do psychiatry, bo takie doświadczenie w życiu, nagłe jeszcze bardzo wiąże się z ogromną traumą, rozpaczą, depresją. Powiedzmy to sobie szczerze

- stwierdziła.

Katarzyna Bosacka zdradza, jak się czuje. "Jestem na dobrej drodze"

Choć Katarzyna Bosacka publicznie wypowiada się na temat rozstania, to pewne rzeczy woli jednak zachować dla siebie. Celebrytka nie zdradziła, w jakich okolicznościach dowiedziała się o niewierności męża. Potwierdziła natomiast, że rozwód z jej powództwa cały czas jest w toku. Co ciekawe, w pewnym momencie rozmowy prowadzący przekazał jej kilka pytań od internautów. Ci chcieli wiedzieć, jak czuje się prezenterka. Ta nie uchyliła się od odpowiedzi. - Bardzo dobrze. Jestem na dobrej drodze. Właściwie, to nie jest już tunel. Już wyszłam z tego tunelu, z dołka i widzę tęczę, światło i słońce - podsumowała. Wygląda na to, że po traumatycznych przeżyciach celebrytka małymi krokami powraca do normalnego życia. Więcej zdjęć Katarzyny Bosackiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Bosacka Katarzyna Bosacka; Fot. KAPIF