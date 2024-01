Rozstanie pary było dla wielu szokiem. Poznali się w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami", którą wspólnie wygrali. Następnie w 2008 roku Cichopek i Hakiel pobrali się, a w czasie małżeństwa doczekali się dwójki dzieci. Do rozwodu doszło w 2022 roku, więc w czasie, gdy w kraju nadal trwał stan pandemii. Okazuje się, że to może wpłynąć na decyzję Sądu Najwyższego o unieważnieniu postanowienia o ich rozwodzie.

Cichopek i Hakiel mogą mieć problem z rozwodem? Czy są powody do zmartwień?

Przez lata aktorka i tancerz tworzyli według mediów zgraną i kochającą parę, lecz w 2022 roku okazało się, że idylla się skończyła. Małżeństwo ogłosiło w social mediach, że to koniec ich długoletniego związku. W sierpniu tego samego roku rozwiedli się. Ich dzieci Adam i Helena pozostają pod opieką obojga rodziców. Pojawiły się jednak niespodziewane komplikacje, które mogą ponownie sprowadzić Cichopek i Hakiela na salę sądową.

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego stwierdza, że część rozwodów, które zostały przeprowadzone w minionych latach, może zostać unieważniona. Wszystko przez błędy proceduralne, które mogły się pojawić przy "rozwodach covidowych". Chodzi o fakt, gdy sprawa rozpatrywana była wyłącznie przez jednego sędziego i dwóch ławników. Jak wyjaśniła dla "Faktu" mecenas Agnieszka Dębowska-Szymańska:

Nieważność może zostać stwierdzona przez sąd wyłącznie wtedy, gdy jedna ze stron wystąpi z wnioskiem o jej stwierdzenie. Gdy żadna ze stron nie złoży takiego wniosku, to sprawa jest zakończona. Natomiast gdyby jednak jedna ze stron zdecydowała się na taki ruch, postępowanie trzeba będzie powtórzyć niezależnie od tego, czy odbyło się na jednej rozprawie, czy trwało latami. Wystarczy, by skład orzekający rozwód był niezgodny z procedurą.

To oznacza, że jeden z byłych małżonków musiałby celowo złożyć wniosek, by ponownie rozpatrzyć sprawę. Wspomnieć warto również o tym, że to niejedyna z par polskiego show-biznesu, która rozwiodła się w okresie pandemii. Po latach udało się to Katarzynie Figurze. Rozwód dostali również Doda oraz Emil Stępień, a także Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są już w nowych związkach

Jak się okazuje, byli małżonkowie nie byli singlami na długo. Aktorka związała się z dziennikarzem TVP, Maciejem Kurzajewskim, a ich związek do dziś wzbudza medialne zainteresowanie. Niedawno razem odeszli z "Pytania na śniadanie", które wspólnie prowadzili. Marcin Hakiel w mediach społecznościowych pokazuje się u boku tajemniczej brunetki, Dominiki.

