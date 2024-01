Lili Antoniak zyskała sławę i rozpoznawalność przez aktywne działanie w mediach społecznościowych. Influencerka od kilku sezonów występuje również w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Obecnie relacjonuje w sieci głównie poczynania związane z macierzyństwem. Przypominamy, że celebrytka wychowuje dwie córki. Jakiś czas temu Lili Antoniak poinformowała swoich fanów, że zamierza poddać się operacji plastycznej brzucha. Teraz z dumą zaprezentowała efekty. Sami zobaczcie.

Zobacz wideo Lili Antoniak wrażenia dotyczące ciąży: Puchniesz, nie wysypiasz się, tracisz włosy

Lili Antoniak pokazała efekt po plastyce brzucha. "Oddałam 'fartucha'"

Zdarza się, że po ciążach kobieta nie wraca do dawnego wyglądu. Na własnej skórze przekonała się o tym właśnie Lili Antoniak. Mimo stosowania różnorodnych diet oraz regularnej aktywności fizycznej celebrytka narzekała na kondycję ciała. W końcu postanowiła rozwiązać problem w inny sposób i poinformowała o plastyce brzucha. "Robię plastykę brzucha na jesień, bo kiedyś widziałam swój pępek. Bo kiedyś, jak usiadłam, to nie miałam brzucha na kolanach" - pisała wówczas. Od tamtego momentu minęło kilka miesięcy, a Lili Antoniak może cieszyć się już efektami i wymarzoną sylwetką. Influencerka opublikowała na Instagramie nagranie, w którym pokazała, jak jej brzuch wyglądał przed operacją, oraz jak prezentuje się obecnie. "Dzień przed zabiegiem vs. cztery miesiące po zabiegu. Oddałam 'fartucha' (tak na serio nazywa się ta skóra, który zwisa na brzuchu). Gdybym miała wybrać najlepszą decyzję z 2023 roku, to byłaby to plastyka brzucha" - napisała.

Lili Antoniak przeszła plastykę brzucha. Internautki pod wrażeniem. "Kawał twojej pracy i poświęceń!"

Pod opublikowanym postem niemalże od razu wylały się reakcje. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. W stronę celebrytki posypały się same komplementy. "Wyglądasz WOW! Ale i tak najpiękniejsze jest to, co widać w twoich oczach, widać jak dobrze teraz się ze sobą czujesz" - napisała jedna z internautek. "To, że brzuch wygląda pięknie to jedno. Ale ten uśmiech super, że zrobiłaś coś dla siebie! Wszystkiego dobrego" - dodała kolejna. "Przepiękny efekt! Ogromne gratulacje, bo to nie tylko operacja, ale i kawał twojej pracy i poświęceń!" - skwitowała następna. Więcej zdjęć Lili Antoniak znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.