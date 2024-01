Beata Tadla odchodzi z pracy. Pożegnała się z widzami. "Trzymajcie kciuki"

Ostatnimi czasy w Telewizji Polskiej dzieje się bardzo dużo. Zmianom i roszadom nie ma końca. Już niebawem do grona nowych prowadzących "Pytanie na śniadanie" ma dołączyć Beata Tadla. Jak do tej pory dziennikarka jakby nabrała wody w usta i nie odnosiła się do swojej zawodowej przyszłości. Właśnie przerwała milczenie. Opublikowała post, w którym poinformowała, że kończy współpracę z internetowym programem "Onet Rano", z którym związana była od 2020 roku. Jak ją pożegnano? Będziecie zaskoczeni.

Beata Tadla odchodzi z "Onet Rano". Tak ją pożegnano

Beata Tadla prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Dziennikarka dodała nowy post. Możemy na nim zobaczyć, jak siedzi w samochodzie, w którym przez ostatnie lata nagrywała poranny program. We wpisie poinformowała, że rozstaje się z formatem. Przy okazji zdobyła się na szczere podziękowania dla współpracowników. Oprócz tego zdradziła, w jaki sposób ją pożegnali. Wygląda na to, że zdobyli się na wyjątkowy gest.

Nigdy tak pięknie mnie nie pożegnano… Kochani, jesteście niezwykli. Dziękuję wam za te wszystkie piękne słowa i dziękuję za ten wspaniały wspólny czas. "Onet Rano" to świetny program tworzony przez cudownych ludzi. Wiele się od was nauczyłam, wiele wspólnie przeszliśmy, sporo dowiedziałam się o sobie. Wszystkim, bez wyjątku, dziękuję za szansę, którą mi daliście, za emocje, których przecież nie brakowało, za wsparcie, za waszą mądrość. I dziękuję za prezent, na którym uwieczniliście wzruszające momenty z samochodu. Nie znoszę pożegnań, więc mówię: do zobaczenia. Nieustająco trzymam za was kciuki. I wy za mnie trzymajcie - napisała.

Beata Tadla wróci do TVP? Ma poprowadzić "Pytanie na śniadanie"

Według medialnych spekulacji Beata Tadla ma pojawić się w programie "Pytanie na śniadanie" u boku Tomasz Tylickiego. Żadne z nich nie potwierdziło jednak tych doniesień oficjalnie. Portalowi Wirtualne Media udało się jednak ustalić, że dziennikarka zadebiutuje w śniadaniówce w sobotę 3 lutego. Przypominamy, że Beata Tadla w latach 2012-2016 była już związana z TVP. Wówczas prowadziła główne wydanie "Wiadomości". Później została również gospodynią programu "Dziś wieczorem", emitowanym na antenie TVP Info. Więcej zdjęć dziennikarki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.