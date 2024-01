We wtorek 30 stycznia media obiegła tragiczna informacja. Nie żyje Agata Tomasiewicz, dziennikarka i krytyczka teatralna. Informację o jej śmierci przekazał miesięcznik "Teatr" za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Nic nie zapowiadało jej nagłej śmierci" - czytamy we wpisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Werner o ostatnich chwilach ojca

Agata Tomasiewicz nie żyje. Redakcyjni koledzy pożegnali ją w poruszającym wpisie

Na Facebooku miesięcznika "Teatr" zamieszczono obszerny wpis poświęcony zmarłej Agacie Tomasiewicz. "Z bólem zawiadamiamy o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Agaty Tomasiewicz. (...) O teatrze pisała kompetentnie i błyskotliwie, a prowadzone przez nią rozmowy były rzetelne i dociekliwe. W naszej redakcji dała się poznać jako osoba sumienna i niezwykle życzliwa. Nic nie zapowiadało jej nagłej śmierci. Do lutowego numeru miesięcznika Agata przygotowała recenzję dyplomu studenckiego i kolejny odcinek z cyklu Fokus na…, w którym prezentowała sylwetki młodych artystów. Trudno nam uwierzyć, że są to jej ostatnie teksty, a najbliższe kolegium redakcyjne 'Teatru' odbędzie się już bez jej udziału. Żegnamy cię, droga Agato" - napisano. Nie ujawniono jednak przyczyny śmierci, ani szczegółów związanych z uroczystością pogrzebową. Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne kondolencje, a także wyrazy wsparcia dla najbliższych zmarłej dziennikarki. "Wielkie wyrazy współczucia dla całej rodziny i was wszystkich. To ogromna i nagła strata" - czytamy w komentarzu zamieszczonym przez stronę Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Oddzielny post poświęcony Agacie Tomasiewicz zdecydował się zamieścić Tomasz Miłkowski, krytyk, prezes polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Na Facebooku zamieścił jej fotografię i napisał: "Żegnamy Agatę Tomasiewicz, laureatkę IV edycji Konkursu Żurowskiego. Wielki żal".

Kim była Agata Tomasiewicz?

Agata Tomasiewicz urodziła się w 1991 roku. Mimo młodego wieku dziennikarka miała na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów. Zdobyła kilka prestiżowych nagród m.in. w Ogólnopolskim Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków i krytyczek czy nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego. Agata Tomasiewicz studiowała w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.