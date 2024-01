W "Pytaniu na śniadanie" nastały duże zmiany. Nowa szefowa formatu Kinga Dobrzyńska nie ukrywała, że były one konieczne. Ze śniadaniówką pożegnali się wszyscy dotychczasowi prowadzący kojarzeni z poprzednią władzą. Dobrzyńska w rozmowie z Pudelkiem dodała, że nie byli oni bezstronni. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 23 stycznia sami poinformowali o zakończeniu współpracy z "Pytaniem na śniadanie". Plotek dotarł do osoby z TVP, która ujawniła kulisy ich odejścia ze śniadaniówki. Więcej TUTAJ. Aktorka będzie pojawiać się na antenie TVP, dalej występuje w "M jak miłość", a Kurzajewski ostatnio był obecny w studio TVP Sport, gdzie rozmawiał o skokach narciarskich. Po utracie posady w "PnŚ" Cichopek wyleciała na szybki urlop do Omanu, gdzie łączyła przyjemne z pożytecznym. Przy okazji miała zasilić swoje konto konkretną sumą.

Katarzyna Cichopek reperuje domowy budżet po odejściu z "PnŚ". Łączy relaks z zarabianiem

Katarzyna Cichopek jeszcze kilka dni temu informowała, że "jest jej dobrze" nad Oceanem Indyjskim. Aktorka wyleciała wraz z dziećmi i przyjaciółmi do Omanu, gdzie łapała promienie słońca, korzystała z pięknej pogody i chętnie publikowała w mediach zdjęcia z plaży w bikini. Jak ujawnił "Super Express", aktorka na urlopie nie próżnowała i znalazła sposób na to, by wypocząć i przy okazji podreperować domowy budżet. Cichopek publikowała sporo zdjęć w kolorowych strojach kąpielowych. "SE" przekazał, że za każdy taki kadr, aktorka mogła liczyć na pokaźną sumkę. Jak przekonuje tabloid, Katarzyna po odejściu z "Pytania na śniadanie" nawiązała intratną współpracę z marką stroi kąpielowych.

"Super Express" podaje, że Katarzyna Cichopek za każdy post, na którym prezentuje bikini marki, miała zainkasować od pięciu do nawet dziesięciu tysięcy złotych. Oprócz tego Cichopek miała też dostać od marki stroje kąpielowe i okulary przeciwsłoneczne o wartości szacowanej na około dziesięć tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że aktorka ma smykałkę do interesów. Sama prowadzi również markę z biżuterią i perfumami, a niedawno zaczęła sprzedawać kosmetyki do pielęgnacji twarzy sygnowane swoim nazwiskiem. Cały czas dostaje też wynagrodzenie za pracę na planie "M jak miłość". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.