Sylwia Grzeszczak ma adoratora? To aktor z "M jak miłość". Fani już węszą spisek

Sylwia Grzeszczak i Liber we wrześniu 2023 roku ogłosili rozstanie. Para zdecydowała się poinformować o swojej decyzji za pomocą wspólnego wpisu, opublikowanego na Instagramie. Podkreślili, że rozwód nie wpłynie na ich relacje i zamierzają pozostać przyjaciółmi. "Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało miejsce podczas festiwalu w Sopocie! Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie" - czytamy we wpisie. Jak się okazuje, fani wokalistki usilnie szukają jej nowego partnera. Według ich najnowszego śledztwa Sylwią Grzeszczak zainteresowany jest jeden z aktorów serialu "M jak miłość", o czym ma świadczyć jego ostatnia aktywność na Instagramie.

Jacek Kopiczyński został fanem Sylwii Grzeszczak. Fani snują teorie spiskowe

Fani Sylwii Grzeszczak bacznie śledzą aktywność swojej idolki w mediach społecznościowych. Tym razem ich uwagę przykuły polubienia zdjęć publikowanych przez wokalistkę. Jak się okazuje, zauważono tam wzmożoną aktywność aktora znanego z serialu "M jak miłość". Jak informuje serwis Pomponik, Jacek Kopczyński zaczął namiętnie "lajkować" zdjęcia Grzeszczak i jego polubienia pojawiają się, na co drugiej publikacji. Kopczyński w przeszłości związany był z Patrycją Markowską, a obecnie jest w związku z Klaudią Kardas, więc nie wygląda na to, że poszukuje partnerki. Jak myślicie, coś jest na rzeczy, czy aktor przeżywa właśnie muzyczną fascynację?

Sylwia Grzeszczak i Liber kontynuują artystyczną współpracę. Wokalistka zaśpiewała o ich rozstaniu?

Sylwia Grzeszak i Liber nie rzucają słów na wiatr i tak jak zapowiedzieli, po rozstaniu utrzymują przyjacielskie relacje. Wokalistka i jej były partner tworzyli parę także na scenie. Mimo rozpadu związku nie zrezygnowali też ze wspólnej działalności artystycznej. Na początku stycznia na platformach streamingowych pojawił się utwór Sylwii Grzeszczak "Motyle" do którego tekst napisał Liber. Tekst piosenki opowiada o zakończonej relacji i partnerach, którzy rozstali się w zgodzie i przyjaźni. Fani od razu zinterpretowali to jako opowieść o ich zakończonym związku. "Czy to stracony czas? Tego nie powiem o tobie nigdy. Spotkam cię w tylu snach, choć poranki przywitam z kimś innym. Będę śnić o tobie, o naszych dniach nie raz, nie raz. Czy tak się musiało stać? W brzuchu motyle, a w sercu igły" - słyszymy w utworze. Piosenki możecie posłuchać poniżej.