Elżbieta Romanowska ma teraz więcej pracy. Polsat podjął niedawno zaskakującą decyzję, by na wiosnę emitować "Nasz nowy dom" aż dwa razy w tygodniu, co dla aktorki wiąże się z większą ilością zdjęć. Gdy godziła się na realizację programu w poprzednim sezonie, wtedy w grę wchodziły "tylko" cztery odcinku w miesiącu. W związku z tym następczyni Katarzyny Dowbor postanowiła się ratować, bo stwierdziła, że przy tym natłoku dodatkowych obowiązków oraz zobowiązaniami w serialach i teatrze, nie będzie miała czasu by w odpowiedni sposób o siebie zadbać. Sięgnęła więc po dietę pudełkową i zdradziła, o czym teraz pamięta w tym zabieganym okresie.

REKLAMA

Zobacz wideo Romanowska rozprawia się z hejtem, że zastąpiła Katarzynę Dowbor

Elżbieta Romanowska zdradziła, jak o siebie dba

Elżbieta Romanowska nie chce, by praca zaburzyła jej zdrowe nawyki. "Czeka mnie dwa razy więcej pracy. Do tej pory jechałam pendolino teraz będę pędzić TGV. Wypełnienie danej sobie samej obietnicy o zadbanie bardziej o siebie oraz dopilnowanie, by w moim zaganianym życiu nadal było miejsce na balans (prace przeplatana relaksem) stało się dwa razy trudniejsze. Ale co najważniejsze nie niemożliwe. Potrzebuje jednak pomocy i wsparcia" - poinformowała w najnowszym wpisie na Instagramie. Przy okazji zdradziła swój patent na odporność i kondycję.

By być w formie stosuje suplementy (witaminy C, Grupa B, palony ryż, tymianek, czosnek, tran). Staram się znaleźć czas na drobne ćwiczenia - chociaż 30 minut co drugi dzień (od czegoś trzeba zacząć) i co najważniejsze staram się zdrowo i systematycznie odżywiać (mamina pomidorowa minimum raz w miesiącu obowiązkowo - dodała Romanowska.

Nowa dieta Elżbiety Romanowskiej

W związku z tym aktorka zdecydowała się skorzystać z modnej w ostatnich latach diety pudełkowej. Kiedyś lubiła gotować, ale teraz byłoby to niemożliwe, albo wymagałoby to od niej zrezygnowania z przyjemności. "Przy tak intensywnym trybie pracy nie mam szans by przygotowywać posiłki codziennie. Pilnować by były zbilansowane i co tu dużo mówić zróżnicowane. I tu z pomocą przyszedł mi catering dietetyczny. To dzięki niemu mając tak mało czasu jem regularnie i zdrowo" - pochwaliła się. Wiadomo, że prowadząca "Nasz nowy dom" zdecydowała się na dietę low carb, czyli dietę niskowęglowodanową. Jej jedynym założeniem jest ograniczenie węglowodanów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości spożywanych produktów zbożowych m.in. chleba, makaronu, kaszy, ryżu, niektórych owoców i warzyw, a także strączków i przetworzonych produktów bogatych w cukier. "Powiem wam ze to był strzał w dziesiątkę. Ten czas który poświęciłabym na stanie przy garach przeznaczam na relaks, ulubioną książkę czy spacer. Dzięki temu mam swój upragniony balans. Powiedzenie dla chcącego nic trudnego nabiera teraz dla mnie nowego znaczenia. Przy drobnej pomocy wszystko jest możliwe" - pochwaliła się.

Elżbieta Romanowska Elżbieta Romanowska ; Fot. KAPIF