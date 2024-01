Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek to jeden z najchętniej komentowanych związków polskiego show-biznesu. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy po miesiącach spekulacji para w dniu 40. urodzin gwiazdy "M jak miłość" ujawniła, że jest razem. Aż trudno uwierzyć, że od tamtej chwili minął już ponad rok. Były prowadzący "Pytanie na śniadanie" skończył tymczasem 51 lat, w czym towarzyszyła mu jego życiowa partnerka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jonatan Kilczewski o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Takie miała wymagania

Maciej Kurzajewski obchodził 51. urodziny. Tak świętował z Katarzyną Cichopek. Ale tort!

Para wrzuciła wspólny kadr na Instagram. - Dla takiej chwili warto było przejechać dzisiaj 1000 kilometrów! Bardzo dziękuję za wszystkie urodzinowe życzenia! Niech nam się dobrze dzieje! - napisał solenizant. Na zdjęciu widzimy, jak uśmiechnięci od ucha do ucha pozują razem z bogato przyzdobionym tortem. "Dużo zdrówka i spełnienia marzeń, jesteście wspaniałą parą, bardzo was lubię", "Wszystkiego najlepszego. Wracajcie do 'Pytania na śniadanie'. Bez was jest smutno i nieciekawie", "Sto lat" - czytamy pod postem.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek odeszli z "Pytania na śniadanie". Co dalej?

23 stycznia Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek poinformowali o zakończeniu współpracy z "Pytaniem na śniadanie". Jak to się przełoży na obecność Kurzopków w innych programach stacji? Jak czytamy w "Super Expressie", Katarzyna Cichopek po stracie pracy w śniadaniówce TVP ma zachować inne stanowisko. Wciąż gra bowiem Kingę w "M jak miłość" i jej postać ma być - póki co - rozpisana do końca roku. "Do końca roku na pewno będzie obecna w scenariuszu kolejnych odcinków" - czytamy w brukowcu. Co do losów Macieja Kurzajewskiego w TVP, póki co wciąż udziela się w redakcji sportowej. - Jedna rzecz nie warunkuje drugiej. Maciej Kurzajewski był na skokach w ubiegłym tygodniu, teraz pracuje w Kulm przy mistrzostwach świata w lotach narciarskich. To, że jedna redakcja TVP zaprzestała z kimś współpracy, nie zamyka możliwości działania w innej redakcji - opowiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport dla portalu sportowefakty.wp.pl.

'Pytania na śniadanie'. Tak ekipa żegna Kurzopki. Mówią o 'ostatnim słowie' 'Pytania na śniadanie'. Tak ekipa żegna Kurzopki. Mówią o 'ostatnim słowie', fot. Plotek Exclusive