Anna Lewandowska nieustannie promuje zdrowy styl życia. Prowadzi kilka biznesów, a jednym z nich są obozy treningowe, na które jest bardzo ciężko się dostać. Wszystko przez to, że miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Na jednym z takich obozów swego czasu była Małgorzata Rozenek. Celebrytka ostro trenowała, przygotowując się do nowego programu z jej udziałem. Po obozie Lewej zaczęła ćwiczyć z jednym z trenerów, który należy do "healthy teamu" Anny Lewandowskiej. W mediach chwaliła się również treningami z Robertem Karasiem. Rozenek pieczołowicie relacjonuje podejmowaną aktywność fizyczną, którą bardzo często zaczyna od piątej rano. Przemianę gwiazdy oceniła Anna Lewandowska. Nie ukrywała, że jest pod wrażeniem.

Anna Lewandowska oceniła przemianę Małgorzaty Rozenek. Zwróciła się do celebrytki

Anna Lewandowska wystawiła na WOŚP miejsce na słynnym obozie treningowym. Po wydarzeniu udała się do otworzonego przez siebie Europejskiego Centrum Budo - Dojo Stara Wieś. Na wspólnym treningu powitała nowe uczestniczki. Zaprosiła też gościa specjalnego. W tym roku była to Małgorzata Rozenek. Na InstaStories Lewej pojawiła się relacja z Małgorzatą, która przemawiała do zebranych kobiet i podkreśliła, że dobrze tu wrócić. Przy okazji trenerka pokusiła się o kilka słów na temat formy celebrytki. "Mega motywacyjna rozmowa z dziewczynami, prosto z serducha. Pamiętam pierwszy obóz Gosi, a widzę ją teraz, to w jakiej formie jest i z jakim zaangażowaniem trenuje - jestem pod wrażeniem" - napisała Anna Lewandowska.

Lewa opublikowała zdjęcie z Małgorzatą Rozenek i przy okazji dodała, że bardzo ją wspiera. "Trzymam kciuki za wszystkie twoje projekty i cele w tym roku! A postawiłaś poprzeczkę wysoko" - napisała trenerka, dodając emotikonę sugerującą oklaski pełne aprobaty. Małgorzata ma w planach start w wycieńczających zawodach Ironman i to właśnie z Robertem Karasiem (w organizmie którego po starcie w zawodach w Brazylii wykryto zabronione substancje) trenuje do triathlonu. Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek z Anną Lewandowską znajdziecie w naszej galerii na górze strony.