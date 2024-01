Agnieszka Chylińska wspomniała o rodzinie. "Mam trudność, aby..."

Agnieszka Chylińska jest weteranką na polskiej scenie muzycznej. Karierę zaczęła w wieku 18 lat, debiutując z zespołem O.N.A. w 1994 roku. Chylińska ogromny sukces osiągnęła też jako artystka solowa i cały czas jest na topie. Najlepszym dowodem na to jest jej ostatnia płyta "Never Ending Sorry" z 2022 roku, która zyskała status platynowej. W lutym wokalistka rusza w jubileuszową trasę koncertową z okazji 30-lecia pracy na scenie. W rozmowie z magazynem "Viva!" podsumowała swoją dotychczasową karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Chylińska szczerze o dzieciach

Agnieszka Chylińska nie tworzy dla siebie. Przyznała, że wiele dedykuje innym

Reporter "Vivy!" zapytał Agnieszkę Chylińską o noworoczne plany, zastanawiając się, czy stawianie się na pierwszym miejscu jest jednym z nich. Artystka przyznała, że akurat to nigdy nie było jej mocną stroną. - Mam trudność z tym, żeby stawiać się na pierwszym miejscu. Myślę, że to jest uroda tych 30 lat - stwierdziła. Chylińska przyznała, że gdy wkraczała na rynek muzyczny w wieku 18 lat, robiła to po to, aby udowodnić coś jej bliskim.

Chciałam udowodnić mojemu bratu, że jestem coś warta. Chciałam też śpiewać, żeby udowodnić mojemu ojcu, że nie muszę kończyć filologii francuskiej, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Zawsze była osoba, której dedykowałam daną płytę czy daną aktywność. I myślę, że tak będzie

- opowiada. Agnieszka Chylińska nie uważa jednak, że jest w tym odosobniona. Przyznała, że zwróciła uwagę, iż wielu innych artystów czy sportowców swoją działalność tworzy "dla kogoś". Wokalistka wyznała także, że po latach udało się jej przyznać przed samą sobą, jak bardzo liczy się ze swoją publicznością i jak istotne jest dla niej zdanie fanów. - Żeby w końcu móc ludziom uczciwie powiedzieć: potrzebuję was. Do tego, żeby przez moment poczuć się dowartościowana, ważna, kochana - dodała.

Agnieszka Chylińska Agnieszka Chylińska o początkach kariery. 'Kiedy zakładasz rodzinę, to wszystko jest do góry nogami' / fot. KAPiF

Agnieszka Chylińska znów w "Mam talent!"

2024 rok dla Agnieszki Chylińskiej będzie pełen wyznań. Nie tylko rusza w jubileuszową trasę koncertowa, ale też ponownie zasiada w jury "Mam talent!", który wraca na antenę TVN po półtorarocznej przerwie. Na widzów talent show czeka prawdziwa rewolucja. Obok Chylińskiej za stołem jurorskim pojawią się debiutujący w tej roli Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop. Program poprowadzą natomiast Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Data premiery nowego sezonu nie jest jeszcze znana.