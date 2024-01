Joanna Kulig od lat próbuje swoich sił w międzynarodowym kinie, ale dopiero "Zimna wojna" była przepustką do wielu zagranicznych produkcji. Film wygrał m.in. Złote Lwy, Złotą Palmę w Cannes i był nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Od tamtej pory mówi się o amerykańskiej karierze Kulig. Aktorka pochwaliła się kolejnymi sukcesami. Jeden z nich ma ścisły związek z Oscarami.

Joanna Kulig z międzynarodowym sukcesem. Zagrała w wojennej produkcji

Aktorka niedawno poinformowała fanów na Instagramie, że została zaproszona do grona Amerykańskiej Akademii Filmowej, która przyznaje Oscary. Dodała także zdjęcie zrobione za kulisami. Można więc wywnioskować, że gwiazda nadal przebywa w USA. "Jestem bardzo podekscytowana, że będę nowym członkiem Akademii podczas głosowania na Oscary 2024" - napisała krótko w poście. W komentarzach posypały się gratulacje. Ale to nie jedyny powód do dumy. Joanna Kulig wzięła udział w nowej amerykańskiej produkcji, która dostępna jest na platformie Apple TV+. To serial "Masters of the Air" ("Władcy przestworzy"). Wojenny serial opowiada o lotnikach ósmej Armii Powietrznej, ryzykujących życie podczas II wojny światowej. Producentami obrazu są Tom Hanks i Steven Spielberg, a reżyserem Cary Joji Fukunaga. Główne role grają m.in. Austin Butler i Callum Turner. Joanna Kulig na ekranie partneruje właśnie temu drugiemu.

Joanna Kulig na festiwalu w Cannes w czułych objęciach Edgara Ramireza Fot. Agencja Gazeta

Joanna Kulig we "Władcach przestworzy": Ta relacja jest trudna

Joanna Kulig we "Władcach przestworzy" wykreowała drugoplanową rolę, lecz jej postać nawiązuje relację z jednym z głównych bohaterów. Aktorkę zobaczymy w ramionach Calluma Turnera. "Moja rola nie jest duża, muszę to podkreślić, żeby nikt później nie był rozczarowany tym, co zobaczy. Paulina pracuje w polskiej ambasadzie w Londynie. Miała męża pilota, który został zestrzelony. Jest osobą mocno straumatyzowaną. W polskiej restauracji poznaje majora Johna Egana (Callum Turner), wdaje się z nim w romans. Ta relacja jest trudna, bo wpisana jest w wojnę, gdy ludzie czuli nieustanny lęk przed śmiercią - powiedziała aktorka w rozmowie z PAP. Będziecie oglądać?