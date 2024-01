Od 20 grudnia w TVP zaszły duże zmiany, które nie ominęły również formatów rozrywkowych. Największą rewolucję przeszło "Pytanie na śniadanie". Śniadaniówka pożegnała dotychczasowych prowadzących. Na ich miejsce zatrudniono nowe pary, które nie kojarzą się z narracją prowadzoną przez osiem lat przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowa szefowa śniadaniówki Kinga Dobrzyńska zauważyła, że byli prowadzący musieli stracić pracę, gdyż nie byli bezstronni. Od niedawna na antenie TVP2 możemy oglądać: Klaudię Carlos i Roberta El Gendy'ego, Joannę Górską i Roberta Stockingera oraz Katarzynę Dowbor i Filipa Antonowicza. Wiadomo, kto do nich dołączy. Jedną osobę widzowie doskonale znają z "Pytania na śniadanie", druga to wielki powrót do śniadaniówki. Zobaczymy ich na antenie już za klika dni!

"Pytanie na śniadanie". Znamy nowy duet. Wiadomo, kiedy zadebiutują na wizji

Plotek już 12 grudnia informował, że do TVP ma powrócić Beata Tadla. Sama zainteresowana nabrała jednak wody w usta i pozostała tajemnicza w tej sprawie. Dziennikarka prowadziła "Wiadomości" oraz "Dziś wieczorem". Była też gospodynią formatu "Kawa czy herbata", ale w 2016 roku została zwolniona z TVP. Po ośmiu latach powraca i będzie można oglądać ją w "Pytaniu na śniadanie".

W odświeżonej śniadaniówce partnerować jej ma Tomasz Tylicki, którego widzowie "Pytania na śniadanie" z pewnością kojarzą z roli reportera formatu. Kilka razy mógł sprawdzić się jako prowadzący. W TVP3 prowadził m.in. koncerty z cyklu "Roztańczona Polska". Jak przekazuje portal, nowych gospodarzy zobaczymy w programie śniadaniowym TVP2 już w najbliższą sobotę 3 lutego. Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz pierwsze wejście na antenę też mieli w weekend. Więcej zdjęć nowych prowadzących znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nowa para prowadzących zdążyła już zaobserwować się na Instagramie. Sami zainteresowani nie odnieśli się w mediach do tych doniesień. Tylicki w poście na Instagramie pożegnał Tomasza Kammela, który stracił pracę w śniadaniówce. Podziękował za rady i słowa wsparcia, jednak nie pochwalił się tym, że niebawem będzie można oglądać go w nowej roli. Tadla także milczy. Okazała za to wsparcie Filipowi Antonowiczowi przed jego wielkim debiutem, komentując jego post na Instagramie. Myślcie, że nowy duet się sprawdzi?