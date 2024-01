Film skupił nie tylko znanych polskich aktorów, ale i twórców internetowych z ogromnymi zasięgami na Instagramie. W produkcji wystąpili bowiem Wojtek Gola, Grupa 6IXTEEN czy Mrs. Lillyy. Jesteście ciekawi, jak prezentowała się część zaproszonych sław podczas premiery filmu? Zobaczcie poniżej, kogo można było spotkać na ściance.

Olga Kalicka i Joanna Koroniewska olśniewały na premierze. Co za fryzury

Pierwsza z wymienionych aktorek gra we wspomnianej produkcji Violę. To jedna z głównych ról, więc Kalicka nie mogła opuścić uroczystej premiery. Na czerwonym dywanie pojawiła się w sukni, która podkreślała jej smukłą sylwetkę. Miała na sobie bowiem czerwoną kreację z gorsetem i wycięciem na nodze. Do tego czarne szpilki i wyjątkowa fryzura - wysokie upięcie z lekko pofalowanymi kosmykami okalającymi twarz. Aktorka postanowiła ponadto pokazać fanom na Instagramie, jak wyglądają jej przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru. Na najnowszym nagraniu widać, jak Kalicka ma nakładany makijaż i ile osób czuwa nad jej wizerunkiem. Co z kolei założyła Joanna Koroniewska? Aktorka również może pochwalić się piękną figurą. Jej czarny zestaw odsłaniał brzuch. Składał się bowiem z marynarki ozdobionej różą, krótkiej spódnicy i szpilek z wiązaniem. Koroniewska postanowiła wyprostować włosy, które lśniły w blasku fleszy. Jak wam się podoba?

Olga Kalicka, Joanna Koroniewska na 'Dziewczyna influencera' KAPiF.pl

Ola Ciupa w połyskującej kreacji, a Karolina Pisarek w stylu old money

Prezenterka Eski pojawiła się w czarnej sukience z wycięciami na brzuchu. Cała kreacja ozdobiona była cekinami, od których nie można było oderwać wzroku. Ciupa założyła do tego czarne sandałki i spięła włosy. Karolina Pisarek również wybrała czarną sukienkę, ale nieco bardziej skromną. Główną uwagę w jej stylizacji przyciągały pofalowane włosy z objętością, które przeczesała na bok. Podczas premiery towarzyszył jej mąż Roger Salla, z którym często chodzi na eventy i pokazy filmowe. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Ola Ciupa, Karolina Pisarek na 'Dziewczyna influencera' KAPiF.pl

