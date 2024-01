Nikt tak dobrze nie zna show-biznesu jak Izabela Trojanowska. Prawdopodobnie każdy dorosły Polak przynajmniej raz w swoim życiu zaśpiewał jej hit - "Wszystko, czego dziś chcę". Trojanowska jest związana ze sceną muzyczną i teatralną. Widzowie mogli ją również podziwiać w kilku produkcjach na małym ekranie, m.in. w "Klanie". Gwiazda postanowiła przypomnieć o sobie wiernym fanom. Na Instagram wrzuciła zdjęcie po najnowszej metamorfozie. Więcej zdjęć Izabeli Trojanowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Izabela Trojanowska i Zenon Martyniuk zaśpiewają w duecie? Piosenkarka nie jest zachwycona taką wizją

Izabela Trojanowska w nowej fryzurze. Do twarzy jej w grzywce?

Aktorka przed zdjęciem, w którego opisie zachęcała do wsparcia WOŚP, wrzuciła na profil nagranie, w którym zaprasza do Poznania na swój występ. To wtedy większość fanów po raz pierwszy zobaczyła odmienioną piosenkarkę. Trojanowska pokazała się w dłuższych, lekko podkręconych włosach. Ciemne loki przebija w niektórych miejscach jaśniejszy odcień. Największą furorę z pewnością robi prosta grzywka. Co myślicie o takiej zmianie? Fani wydają się być zachwyceni. "Pani Izabelo wygląda pani prześlicznie. Coś pięknego i wspaniałego", "O jak ślicznie pani w nowej fryzurce", "Piękna fryzura" - pisali pod nagraniem.

Izabela Trojanowska powraca na scenę muzyczną. Nowy singiel już niedługo

Zmiany na głowie piosenkarki to nie jedyne nowości, jakie przygotowała dla swoich fanów Izabela Trojanowska. Niedługo, a konkretniej 17 lutego, pojawi się jej nowy utwór "Niebo nad Warszawą". Tym samym gwiazda wraca po siedmioletniej przerwie na scenę. Swoje plany wyjawiła w "Dzień dobry TVN". Aktorka zdradziła również, czego można spodziewać się po najnowszej piosence. - Producentami jest zespół, wspaniały, więc będzie nowocześnie. (...) Autorem tekstu jest Andrzej Mogielnicki. Na razie pracujemy nad teledyskiem - wyznała podekscytowana. Jak widać, gwiazda ma jeszcze sporo do zaoferowania. Fani z pewnością niecierpliwe czekają na jej nowy singiel. ZOBACZ TEŻ: Skandaliczne zachowanie Wilhelmiego na planie. Kazał Trojanowskiej ściągnąć stanik. "Rozpłakałam się"

Izabela Trojanowska przed metamorfozą Odmieniona Izabela Trojanowska pokazała fanom nową fryzurę. 'Coś wspaniałego'. Fot. KAPiF.pl

