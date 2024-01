- Wracamy do świata kolorowego i wesołego - powiedział Jurek Owsiak w niedzielnym wydaniu "Pytania na śniadanie", kiedy po przerwie zaczęto ponownie transmitować przebieg finału WOŚP u publicznego nadawcy. W ostatnich latach nie było to możliwe ze względu na dawną władzę. Transmisją zajmował się TVN. Kilka słów o wydarzeniu znalazło się w poniedziałkowym serwisie "19.30", gdzie zwrócono uwagę nie tylko na ogromne zaangażowanie Polaków w pomaganie innym, ale i stan założyciela fundacji i wielki powrót do TVP.

"19:30". Kilka słów o zdrowiu Jerzego Owsiaka i WOŚP w TVP

- Jerzy Owsiak, jak co roku ledwo mówi, a Polska dobrych ludzi bije brawo, bo znowu dała radę. Orkiestra powoli cichnie, ale też nie na długo, bo przygotowania do kolejnego finału właśnie ruszają - tak zapowiedział reportaż Macieja Gąsiorowskiego Marek Czyż. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak zwykle zebrała ogromną kwotę na szczytny cel. Tym razem bilans finału znacznie przekroczył 175 mln złotych. - Dla Jurka Owsiaka finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to najgorętszy dzień w roku. Prawie stracił głos, ale jak mówi, zyskał nadzieję i energię - wspomniał reporter TVP. Przytoczono następnie słowa samego Owsiaka z finału WOŚP. - Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy - powiedział. - Telewizja Polska w tym roku otworzyła się na orkiestrę, także dosłownie - zaznaczył reporter. - Tutaj także jest jej miejsce i jestem przekonany, że i w przyszłym roku Telewizja Polska, tak jak wczoraj od rana do wieczora, grać będzie z Orkiestrą - oznajmił z dumą Grzegorz Sajór, dyrektor TAI. W "19.30" pokazano kadry z budynku TVP, gdzie panował podczas finału WOŚP istny karnawał. Zobaczcie sami.

WOŚP w TVP

Finały WOŚP są bliskie sercu Katarzyny Dowbor. Jak je wspomina?

- Pamiętam pierwsze finały. Jurek mnie prosił, więc przychodziłam na finały, robiłam różne rzeczy. Najbardziej mnie wzruszały te obrączki zdejmowane z palca (...) Nie było puszek, do worków się to zbierało. Ludzie prywatnie przychodzili, pytali, czy mogą wejść, wrzucali (...) Korytarz był pełen zafascynowanych tą akcją ludzi. Nie zapomnę tego do końca życia - opowiadała wzruszona dziennikarka w "Pytaniu na śniadanie". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Jurek Owsiak w TVP