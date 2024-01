Tomasz Kammel zdobył ogromną popularność dzięki pracy w Telewizji Polskiej. Dał się poznać jako charyzmatyczny i zawsze świetnie przygotowany do pracy dziennikarz. Mimo politycznych zmian od dawna pracował dla publicznego nadawcy. Z powodu jesiennych wyborów głośno się jednak mówiło o jego odejściu z Telewizji Polskiej. Wiadomo już, że pozycja dziennikarza jest jednak w pewnym stopniu bezpieczna. Został zwolniony z "Pytania na śniadanie", ale wiosną zobaczymy go w nowych odcinkach popularnego programu z udziałem najmłodszych. Jedno jest pewne - będzie się działo.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy dyrektor TVP zdradził, co stanie się z dziennikarzami

Tomasz Kammel nie znika z Telewizji Polskiej. Nadal będziemy mogli go oglądać w Dwójce

Po jesiennych wyborach w Telewizji Polskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Jeszcze przed nimi Donald Tusk zapowiadał, że po objęciu władzy należy wprowadzić zmiany. Politykowi chodziło przede wszystkim o to, że telewizja publiczna powinna znów się stać telewizją publiczną, a nie partyjną. Lider Koalicji Obywatelskiej jak zapowiedział, tak robi i wskutek tego przy Woronicza w Warszawie sporo się teraz dzieje. Wielu dotychczasowych pracowników pożegnało się z zajmowanymi przez lata stanowiskami. To samo wróżono Tomaszowi Kammelowi. Dziennikarz jednak nie znika na dobre. Okazuje się, że jesienią pojawi się na antenie. Wszystko z powodu nakręconych już odcinków "The Voice Kids". Ich premiera odbędzie się już niebawem. U boku popularnego dziennikarza zobaczymy Idę Nowakowską. Natasza Urbańska tym razem wcieli się w jurorkę.

Tomasz Kammel bezpieczny. Dziennikarz nie znika z wiosennego hitu Dwójki

"The Voice Kids" to program, który od dawna cieszy się ogromną popularnością. Wyłonił już wiele talentów i niewykluczone, że da się przebić kolejnym. Nowe odcinki siódmej edycji będziemy mogli oglądać już od 24 lutego w soboty o godz. 20.00. "Jeśli chodzi o zmiany, to czuję się tak samo, jak przez 27 lat. Wojciech Młynarski mi śpiewa do ucha: róbmy swoje. I ja jadę do przodu" - stwierdził Tomasz Kammel podczas jednej z rozmów z portalem Gazeta.pl. Jak widać zmiany nie są mu straszne i przyjmuje je ze stoickim spokojem.

Tomasz Kammel w 'Pytanie na śniadanie' KAPiF.pl / KAPIF.pl