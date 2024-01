Większość internautów kojarzy Arkadiusza "Pana" Pawłowskiego z prowadzenia programów Fame MMA i Clout MMA. Od kilku lat konferansjer zajmuje się organizowaniem gal wrestlingowych, które z roku na rok zaskakują zakontraktowanymi nazwiskami. O samej idei wrestlingu opowiedział między innymi w Kanale Sportowym, gdzie rozmawiał z Maciejem Dąbrowskim i Krzysztofem Stanowskim. Ze znanym dziennikarzem miał okazję ponadto współpracować przy drugiej edycji turnieju piłkarskiego Move Federation.

Pan Pawłowski o Krzysztofie Stanowskim. Wszystko przez inne zainteresowania?

- Smutno mi było, bo obie [okazje, kiedy rozmawiał z dziennikarzem - red.] raczej negatywne. Bardzo go cenię jako dziennikarza, lubię jego twórczość, Weszło, Kanał Sportowy, lubię to, co tworzy. Wiem, że ma cięty, cyniczny humor, ale nie zaiskrzyło - wyznał nam głos Clout MMA. Powspominał następnie swoją ostatnią wizytę w Kanale Sportowym. - Nie jest też fanem wrestlingu, więc był nastawiony automatycznie negatywnie do naszej dyscypliny, co na pewno nie pomagało. To nawet było widać w komentarzach po wszystkim, że Dawid, ja i Maciek Dąbrowski, wszyscy tłumaczyliśmy Krzyśkowi [czym jest wrestling - przyp. red.], a Krzysiek zamknął się w swojej wersji i niespecjalnie był otwarty na tłumaczenia. To jego prawo - dodał.

Mam poczucie, że może nie nadajemy na tych samych falach, ale nie przestanę go cenić jako dziennikarza - podsumował Pan Pawłowski.

Krzysztof Stanowski odszedł z Kanału Sportowego. Widać negatywny skutek

Dziennikarz rozstał się z innymi prezenterami w mało pokojowej atmosferze. Założył Kanał Zero, a dawni koledzy nie szczędzili mu nieuprzejmości w mediach, mówiąc o szczegółach zakończenia współpracy. Marcin Szczupak, dyrektor Press-Service Monitoring Mediów przeanalizował sytuację Kanału Sportowego po odejściu Stanowskiego. Zauważył spadek w wyświetleniach i subskrypcjach. Przykładowo dostrzegł, że w 2023 roku zgromadzono 19,8 mln wyświetleń, a w 2024 jedynie 2,9 mln. - KS trochę "przejadł się" widzom, a perturbacje wokół odejścia Krzysztofa Stanowskiego tylko wzmocniły problemy. Wraz z nim odeszli także inni autorzy, jest generalnie mniej programów, być może to próba zmniejszenia kosztów - wyjaśnił Jacek Gadzinowski, ekspert od marketingu, komunikacji i e-commerce w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

